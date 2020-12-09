O Ses Türkiye Rap jürileri kimler olacak?

Bu yıl O Ses Türkiye Rap adıyla ekrana gelecek olan yarışma için başvuru süreci devam ediyor. Yarışma başvuruları devam ederken jüri üyeleri için de çeşitli iddialar gündeme geliyor. Peki, O Ses Türkiye Rap jürileri kim olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

O SES TÜRKİYE RAP JÜRİLERİ KİMLER OLACAK?

O Ses Türkiye Rap jürileri henüz netlik kazanmadı. Ancak iddialar içerisinde Sagopa Kajmer ve Ceza gibi Rap camiasından ünlü isimler yer alıyor.

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Sagopa Kajmer veya bilinen diğer adlarıyla DJ Mic Check, Silahsız Kuvvet ya da gerçek adıyla Yunus Özyavuz 17 Ağustos 1978 Samsun doğumludur. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek mezun oldu.

1998’de Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Türk rap sanatçılarının 1999 yılında çıkardığı rap albümü olan Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı, sonraları Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşun'u, 2004'te de Bir Pesimistin Gözyaşları'nı piyasaya sürdü. G.O.R.A. filminin müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 11 Ağustos 2005'te kendi plak şirketi Melankolia Müzik'i kurdu. 27 Haziran 2006'da Melankolia Müzik etiketiyle Kafile isimli bir derleme albüm yayımladı. 1 Ağustos 2006'da Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayımladı. 2008'de Kötü İnsanları Tanıma Senesi adlı bir solo albümü, 2009'da Şarkı Koleksiyoncusu, 2010'da Kolera ile 2. düet albümü olan Bendeki Sen'i, 2011'de Saydam Odalar'ı, 2013'te Kalp Hastası, 2017'de Ahmak Islatan albümünü, 2019'da Sarkastik EP albümünü yayımladı. 12 Haziran 2020'de ise rapçi Patron ile "Siyah" teklisini yayımladı. 17 Temmuz 2020'de Faruk Sabancı ile "Bu Sen Değilsin" teklisini yayınladı. Ayrıca 17 Ağustos 2020 saat 17:17'de, doğum gününde kuzeni Gökhan Özyavuz ile 5 parçadan oluşan "Yunus EP" albümünü yayımladı.

CEZA KİMDİR?

Ceza 31 Aralık 1976 Üsküdar doğumludur. Gerçek adıyla Bilgin Özçalkan'dır.

Danyal Özçalkan ve Servet Özçalkan'ın oğlu olarak 31 Aralık 1976 tarihinde Üsküdar'da dünyaya geldi fakat nüfus cüzdanında 1 Ocak 1977 olarak kayıt edilmiştir. Küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Ceza takma adını atışmalarda rakiplerin ve seyircilerin cezamız geldi demelerinden ötürü bu ismi almıştır. Public Enemy grubundan çok etkilendiğini söyleyen Ceza, sert sözlerin raple dışarıya nasıl vurulduğunu görüp kendine takma isim olarak Fatalrhymer da ekleyip Ceza a.k.a Fatalrhymer oldu. Bu arada eğitimini tamamlayıp iş hayatına atıldı. Bir elektrik teknisyeni olarak bir yandan iş hayatına devam eden Ceza bir yandan da rap hayatına hız verdi. Hem işin hem rapin bir arada gitmediğini gören Ceza teknisyenlikten istifa etti ve kendini tamamen rap müziğe adadı. Kendisi gibi rap müzisyeni ve ayrıca beatmaker olan Roka (Elif Özçalkan) ile evlidir.

Yerleşke 2023 adlı dergiye 2009 yılında verdiği röportajda aslen Çankırılı olduğunu, 3 göbektir İstanbul'da yaşadıklarını ve soyadlarının daha önce Sarımehmetoğlu olarak geçtiğini ve Çanakkale Savaşı'nda ailesinden 7 şehit verdiğini beyan etmiştir. Kardeşi Ayben de rap müzik yapmaktadır.

Ceza, annesi Servet Özçalkan'ı 5 Ocak 2004'te, babası Danyal Özçalkan'ı ise 7 Haziran 2019 tarihinde kaybetti