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O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?

#O Ses Türkiye
O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu O Ses Türkiye ne zaman başlıyor

O Ses Türkiye yeni sezon jüri üyeleri ile ilgili açıklama Acun Ilıcalı tarafından yapıldı. Çekimleri başlayan O Ses Türkiye’nin yeni sezonda jüri koltuğunda oturan isimler arasında Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç bulunuyor. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?

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O Ses Türkiye jüri üyeleri Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç oldu. Acun Ilıcalı Instagram hesabı üzerinden ünlü isimlerin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Yarışmada Saadet Özsırkıntı da yer alacak.

O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu O Ses Türkiye ne zaman başlıyor

Acun Ilıcalı, Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olmuştu. Ilıcalı açıklamasında, ‘Ebru ile daha önce anlaştık. O Ses Türkiye'de olacak zaten. 4. jürinin kim olacağına yarın karar vereceğiz. Halkın teveccühü Oğuzhan Koç olması ise, değerlendirebiliriz. O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor. Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum. Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum. Oğuzhan ile yarın görüşeceğiz. O bizim ailemizden biri... Oğuzhan sağolsun 'Abi sen nasıl dersen öyle olsun' diyen biri... Beyaz da olacak diye düşünüyoruz. Bunlar bizim kafamızdaki isimler.’ açıklamasını yapmıştı.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

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Çekimleri başlayan O Ses Türkiye'nin yakında TV 8 ekranlarında olacağı açıklandı. Ancak henüz net bir tarih belirtilmedi. Seçmeler ise tüm hızıyla devam ediyor.

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