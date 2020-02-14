O Ses Türkiye Fulya Karabey kimdir kaç yaşında ve nereli?

Tam adı Fulya Karabey Jaklin olan O Ses Türkiye Fulya, 2010 yılında 11 şarkılık Yasak Elma isimli albüm çıkarmıştır. Kedileriyle arası çok iyi olan Fulya Karabey, hayvan sever kişiliği ile dikkat çekiyor. Fulya Karabey İstanbul'da yaşamaktadır.