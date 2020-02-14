Haber Giriş: 14.02.2020 - 15:08,
O Ses Türkiye Fulya Karabey kimdir kaç yaşında ve nereli?
O Ses Türkiye'de Beyaz'ın takımında yer alan Fulya Karabey, dikkatleri üzerine çekti. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Fulya Karabey kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Tam adı Fulya Karabey Jaklin olan O Ses Türkiye Fulya, 2010 yılında 11 şarkılık Yasak Elma isimli albüm çıkarmıştır. Kedileriyle arası çok iyi olan Fulya Karabey, hayvan sever kişiliği ile dikkat çekiyor. Fulya Karabey İstanbul'da yaşamaktadır.
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