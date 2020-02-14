O Ses Türkiye finali ne zaman? O Ses Türkiye şampiyonu ne zaman belli olacak?
Heyecanın giderek arttığı O Ses Türkiye yarışmasında büyük final için geri sayım devam ediyor. Yarı finalin cuma akşamı gerçekleştiği O Ses Türkiye'de finale yükselen isimler şampiyon olmak için mücadele verecek. Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın jür koltuğunda oturduğu yarışmada, bir isim en yüksek puanı alarak O Ses Türkiye 2020 birincisi olacak. Peki, O Ses Türkiye finali ne zaman? O Ses Türkiye şampiyonu ne zaman belli olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören O Ses Türkiye'nin yarı final mücadelesi devam ederken, final için heyecan başladı. Büyük finalin yaklaşmasıyla rekabetin artığı O Ses Türkiye'de yarı finale kalan 17 yarışmacı cuma akşamı en iyi performansı sergilemek için mücadele edecek. Finalde ise SMS oylamaları sonucunda en fazla oy alan bir isim O Ses Türkiye'nin bu seneki şampiyonu ilan edilecek. Final için geri sayım devam ederken, izleyenler O Ses Türkiye'nin sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, O Ses Türkiye ne zaman bitecek? İşte, O Ses Türkiye 2020 finaliyle ilgili ayrıntılar.
O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?
Türkiye'nin en iyi sesi olmak için yarışmacıların mücadele ettiği O Ses Türkiye'de yarı final 14 Şubat Cuma akşamı 17 yarışmacının performansı ile gerçekleşecek. 15 Şubat Cumartesi akşamı ise şampiyonun belli olacağı O Ses Türkiye final heyecanı ekranlara gelecek.
YARI FİNALE KİMLER KALDI?
O Ses Türkiye'de yarı finale kalan yarışmacılar arasında en fazla yarışmacıya sahip olan jüri üyesi Hadise oldu. Hadise, takımından 6 yarışmacı ile yarı finale gitmeye hak kazandı. Beyaz'ın takımından 5 yarışmacı, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımından ise 3'er yarışmacı yarı finalde mücadele edecek.
Hadise'nin takımından yarı finale kalanlar: İlayda Coşkun, Gürsu Çavuşoğlu, Yağız Ayaksız, Biran Ceren Dörter, Eyüp Sultan Aylar, Hayri Kasaç
Beyaz'ın takımından yarı finale kalanlar: Fulya Karabey,Cem-Cenk Solmaz, Kerem İlbaylı, Uygar Erdoğan, Soner Kip
Seda Sayan'ın takımından yarı finale kalanlar: Ayşenur Gül, Alkan Dalgakıran, Ebrahim Esmaeli
Murat Boz'un takımından yarı finale kalanlar: Sofia Saakaşvili, Turgut Çıngı, Anıl Bekem,
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