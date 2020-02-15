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Televizyon
Haber Giriş: 15.02.2020 - 09:30,Son Güncelleme:/

O Ses Türkiye finale kimler kaldı? O Ses Türkiye finalistleri açıklandı

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O Ses Türkiye finale kimler kaldı? O Ses Türkiye finalistleri açıklandı

O Ses Türkiye'de finale kalanlar dün akşam ekrana gelen yarı final gecesinde netlik kazandı. Toplam 17 kişinin performans sergilediği yarı final gecesinde O Ses Türkiye finalistleri halk oylaması ile belirlendi. İki tur şeklinde mücadele eden yarışmacılar, buradan finale adını yazdırdı. Peki, O Ses Türkiye finalistleri kim oldu? İşte, O Ses Türkiye 2020 yarışmasında finale kalan isimler

O Ses Türkiye'de finale kalan isimler halk oylaması ile belirlendi. Geceye damga vuran düello ise Ceren, Anıl, Alkan arasında gerçekleşti. Finale kalan isimler, gecenin sonunda halk oylamasının noter huzurunda açıklanmasının ardından netlik kazandı. Peki, O Ses Türkiye'de finale kimler kaldı? İşte, o detaylar

O SES TÜRKİYE FİNALE KALANLAR

Beyaz'ın takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan,
Hadise'nin takımından Eyüp ve Ceren,
Seda Sayan'ın takımından Alkan,
Murat Boz'un takımından Turgut  O Ses Türkiye'nin finaline kalan isimler arasında yer aldı.

YARI FİNALE KİMLER KALMIŞTI?

O Ses Türkiye'de yarı finale kalan yarışmacılar arasında en fazla yarışmacıya sahip olan jüri üyesi Hadise oldu. Hadise, takımından 6 yarışmacı ile yarı finale gitmeye hak kazandı. Beyaz'ın takımından 5 yarışmacı, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımından ise 3'er yarışmacı yarı finalde mücadele etti.

Hadise'nin takımından yarı finale kalanlar: İlayda Coşkun, Gürsu Çavuşoğlu, Yağız Ayaksız, Biran Ceren Dörter, Eyüp Sultan Aylar, Hayri Kasaç

Beyaz'ın takımından yarı finale kalanlar: Fulya Karabey,Cem-Cenk Solmaz, Kerem İlbaylı, Uygar Erdoğan, Soner Kip

Seda Sayan'ın takımından yarı finale kalanlar: Ayşenur Gül, Alkan Dalgakıran, Ebrahim Esmaeli

Murat Boz'un takımından yarı finale kalanlar: Sofia Saakaşvili, Turgut Çıngı, Anıl Bekem,

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