O Ses Türkiye Eyüp Sultan Aylar kimdir nereli ve kaç yaşında?
O Ses Türkiye'nin finalistleri arasında yer alan Eyüp Sultan Aylar, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Görme engelli olan yarışmacı, 5 yaşından bu yana müzikle ilgileniyor ve sesini iyi kullanabilmenin yanında bağlama, ney, org ve kaval da çalabiliyor. Peki, Eyüp Sultan Aylar kimdir ve kaç yaşında? İşte, kariyeri ve biyografisi merak edilen finalistlerden birisi olan O Ses Türkiye yarışmacısı Eyüp Sultan Aylar hakkında bazı bilgiler
Eyüp Sultan Aylar, O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ilk gün gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.
Ege Üniversitesi konservatuar bölümü mezunu olan Eyüp Sultan Aylar, aslen İzmirli ve müzisyen.
Doğuştan görme engelli olmasına rağmen 5 yaşından itibaren müzikle ilgileniyor. Eyüp Sultan Aylar, Trt müzik'te yayınlanan ve Metin Özülkü’nün sunduğu “Engelsiz Sahne” adlı programda da sesini ve yeteneğini sergilemişti. Bağlama, ney, org ve kaval çalabilen Eyüp Sultan Aylar, Taksim metrosunda müzik dinletisi sunuyor.
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