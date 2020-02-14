O Ses Türkiye Cem ve Cenk Solmaz kimdir nereli ve kaç yaşında?

Cem Solmaz ve Cenk Solmaz kardeşler, O Ses Türkiye'nin yarı finalinde Beyaz'ın ekibinde mücadele verecek. İstanbul'da ikamet eden ve aslen Tuncelili olan Cem ve Cenk Solmaz, internet üzerinden araştırılan isimler arasında yer aldı.

Cem Solmaz, TRT İstanbul Radyosu'nda ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bağlama üzerine görev almaktadır. Cenk Solmaz ise Holllanda'da yaşamakta ve orada bir tatlı dükkanının işletmeciliğini yapmaktadır.