O Ses Türkiye bu sezon yayınlanacak mı?

Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlayan O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezon akıbeti merak konusu oldu. Yarışmanın yeni sezonunu merak eden program takipçileri internet üzerinden araştırma yaparken sosyal medyada yer alan iddialar soru işaretlerine neden oldu.



Jüri koltuğunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı O Ses Türkiye'nin bu sezon yayınlanmayacağı iddia edildi. O Ses Türkiye yerine Beyazıt Öztürk, Hadise ve İbrahim Büyükak'ın yer aldığı Pişti programının yayınlanacağı da iddialar arasında. O Ses Türkiye ile ilgili iddialara Acun Ilıcalı’dan henüz bir yanıt gelmedi.