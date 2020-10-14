MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriO Ses Türkiye bu sezon yayınlanacak mı?
GeriTelevizyon O Ses Türkiye bu sezon yayınlanacak mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 14.10.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

O Ses Türkiye bu sezon yayınlanacak mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
O Ses Türkiye bu sezon yayınlanacak mı?
Abone Olgoogle-news

O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezon belirsizliği sürüyor. Bu sezon yarışmada Seda Sayan'ın yerine yeni sezonda Ebru Gündeş’in olması bekleniyordu ancak O Ses Türkiye için flaş bir iddia ortaya atıldı. Peki, iddialar doğru mu? O Ses Türkiye bu sezon yayınlanmayacak mı?

Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlayan O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezon akıbeti merak konusu oldu. Yarışmanın yeni sezonunu merak eden program takipçileri internet üzerinden araştırma yaparken sosyal medyada yer alan iddialar soru işaretlerine neden oldu.

Jüri koltuğunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı O Ses Türkiye'nin bu sezon yayınlanmayacağı iddia edildi. O Ses Türkiye yerine Beyazıt Öztürk, Hadise ve İbrahim Büyükak'ın yer aldığı Pişti programının yayınlanacağı da iddialar arasında. O Ses Türkiye ile ilgili iddialara Acun Ilıcalı’dan henüz bir yanıt gelmedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle