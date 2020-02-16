O Ses Türkiye birincisi Alkan Dalgakıran kimdir, kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye 2020 birincisi Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalı ancak eğitimi nedeniyle Bursa'da yaıyor. 25 yaşında olan genç yarışmacı, Trafik adında bir müzik grubuna üye. Grubu ile birlikte turlar düzenleyip cover şarkılar söyleyen ve sonrasında kendi şarkılarını da yazan Alkan Dalgakıran, grubu tanıtmak için O Ses Türkiye'ye katılmaya karar verdiğini söylemişti. O Ses Türkiye sahnesine ilk kez "Yalnızım Ben" şarkısı ile çıkan Alkan Dalgakıran 4 jüriyi de döndürmeyi başarmış ancak seçimini Seda Sayan’dan yana kullanmıştı. 2020 sezonunun birincisi Alkan Dalgakıran, şampiyonluğunu Athena’nın “Arsız Gönül” şarkısıyla kutladı. Alga Dalkıran, duygularını ise şu sözlerle dile getirdi. “Şu an kelimelerle anlatamıyorum ama tek başıma olmadım, sizlere çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, çok zor tutuyorum kendimi. Buradan yanımda olan aileme, arkadaşlarıma, dostlarıma, abilerime, Bursa’ya, Yolava’ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”