O 'Piyasa'nın oyun kurucusu! 'İlk defa bizim piyasayı anlatan bir iş'

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“ÇOK KARIŞIK BİR PİYASA”

Yapımcı Şefik Arzen karakterine hayat veren oyuncu, “Piyasa çok karışık. İlginç bir karakter olacağını düşünüyorum. Tabii biraz yanar döner biri. Oyunculuk anlamında diğer karakterlerden ayırmaya çalışacağım. Keyifli bir süreç bizi bekliyor, sürprizli...” şeklinde konuştu.

“DİZİ ‘PİYASA’SI ÇOK ÖNEMLİ YERLERDE”

“Siz yapımcınızın nasıl olmasını istersiniz?” sorusunu yanıtlayan Okur, şöyle konuştu:

Öncelikle ilişkilerde insan olmalılar. Çok değerli yapımcılarımız var. Tabii Türk dizi piyasası çok önemli yerlerde. Dünya çapında çok önemli işlere imza atıyoruz. İzleyici açısından buradaki karakterlere inmek, derinliğine bakmak ilginç olacak diye düşünüyorum.

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“İLK DEFA BİZİM ‘PİYASA’YI ANLATAN BİR İŞ”

Dizideki karakterini özel bulduğuna da değinen oyuncu, “Senaryonun hedeflediği nokta güzel. Bir şekilde kalıcı olacağını düşünüyorum. İlk defa bizim piyasayı anlatan bir iş bu” şeklinde konuştu.

Piyasa cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…