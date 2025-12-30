'Ben işimle evliyim' diyordu... Dünyanın en ünlü dadısını 'nişanladılar'

Haberin Devamı

Onlarla birlikte üç çocuklarını da elbette. 12 yaşındaki George, 10 yaşındaki Charlotte ve 7 yaşındaki Louis de kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüdüler.

Ailece gittikleri her yerde de davranışlarıyla beğeni topluyor üç kardeş. Herkes, kendisi de birbirine bağlı bir aileden gelen Kate Middleton ile çocukluğunu anne ve babası arasındaki gerginliğin tam ortasında geçiren William'ın üç kardeşi ne kadar güzel yetiştirdiklerini söyleyip duruyor.

Elbette ülkelerinin gelecekteki kral ve kraliçesi olarak tahtın bir sonraki sahibini de onun kardeşlerini de iyi yetiştirmek onların en büyük görevi.

ÜÇ ÇOCUĞUN ÜZERİNDE ANNELERİ KADAR EMEĞİ VAR

Ama Galler çocuklarının bu kadar iyi yetişmesinde başka birinin daha imzası var. Üç kardeşin dadısı Maria Teresa Turrion Borrallo… Yani George, Charlotte ve Louis'nin İspanyol asıllı dadısı.

Mesleğinde çok iyi bir eğitim gören Maria Teresa Turrion Borallo, 2014 yılından bu yana yani daha Cambridge Dükü ve Düşesi oldukları dönemden bu yana Kate ile William'ın yanında çalışıyor.

Önce George, sonra Charlotte en son da Louis'yi büyüttü Maria Teresa.

İşte 11 yıl boyunca aileye verdiği hizmetlerden dolayı dünyanın en ünlü dadısı da İngiliz kraliyet ailesi tarafından ödüllendirilecek.

11 YILLIK EMEĞİNİN KARŞILIĞINI BÖYLE ALDI: Maria Teresa Turrion Borrallo, başarılı çalışmalarından dolayı Royal Victorian Medal (Kraliyet Victoria Gümüş Madalyası) ile ödüllendirildi. Maria Teresa'nın adı Kraliyet Çalışanları Yeni Yıl Onur listesinde yer aldı. Bu liste her yıl 29 Aralık'ta yayınlanıyor. Listede Maria Teresa'nın yanı sıra Kral Charles'ın kanserle mücadelesi sırasında özveriyle çalışan sağlık ekibi de yer alıyor.





Maria Teresa Turrion Borrallo, 47 yaşına gelmesine rağmen 'Ben mesleğimle evliyim' diyerek yuva kurmaya yanaşmıyor.

EN ÜNLÜ DADI KİTABA BİLE KONU OLMUŞTU

Birçok kişi Maria Teresa Turrion Borrallo'nun adını bu listede gördüğüne hiç şaşırmadı. Çünkü İngiliz kraliyet ailesi gibi geleneklerine sıkı sıkı bağlı bir ailede geleceğin kralını yetiştirmek de hiç kolay iş değil.

Her ne kadar çok ön plana çıkmasa da Maria Teresa, Galler ailesinin çocuklarıyla birlikte gittiği her yerde onların yanında... Hatta dadı Maria Teresa bundan iki yıl önce bir kitaba bile konu oldu.

Louise Heren'ın Susan McMillan ile birlikte kaleme aldığı, 10 yıl önce yayınlanan ve zaman içinde güncellenerek yeniden raflarda yerini alan Nanny in a Book adlı kitapta, kraliyet çocuklarının dadısı Borrallo ve onun yetiştiği okulla ilgili özel bir bölüm de yer alıyor.

Özellikle de onun George, Charlotte ve Louis'yi yetiştirme biçimi masaya yatırıldı. Yazarlardan Louise Heren da Maria Teresa Turrion Borrallo'nun bu üç çocuğun yetiştiriliş biçimiyle ilgili bazı ayrıntıları The Sun gazetesine anlattı.

KATE İLE WILLIAM'DAN ÇOK ONUN SÖZÜ GEÇİYOR

Heren'ın ileri sürdüğüne göre, üç çocuğun geleceğe hazırlanmasında ve kamuoyu karşısındaki davranışlarında Borrallo'nun ilk sırada söz hakkı var.

Kraliyet dadısının bu konuda hiçbir kargaşaya izin vermediğini de sözlerine ekledi yazar.

Çocukların aileleriyle herhangi bir yere gittiklerinde, uçaktan inerken, annelerinin elini tutarken, etrafta toplanan kalabalıklara el sallarken, herhangi bir ağlama, öfke nöbetine izin vermediğini ve vermeyeceğini de söyledi.

NASIL GÜLÜMSEYİP EL SALLAYACAKLARINI BİLE O ÖĞRETİYOR

Sadece yemek konusunda değil, kamuoyu karşısına çıktıkları diğer etkinlikler için de sıkı bir hazırlık sürecinden geçiyor üç kardeş.

Hatta bu konuda şimdiden hazır oldukları bile söylenebilir. Anne ve babalarıyla birlikte halkın karşısına çıktıkları etkinliklerde, insanlarla nasıl konuşacaklarını, onlara nasıl gülümseyip el sallamaları gerektiğini küçük yaşlarından itibaren öğreniyorlar.

Kraliyet çocuklarının dadısı Maria Teresa Borrallo, 2014 yılında, George henüz 8 aylıkken Kate ve William tarafından işe alındı. O günden bu yana da aileyle birlikte yaşıyor ve çocukları bakımından, eğitiminden sorumlu. Hatta çocukların katıldığı yurt içi ve yurt dışı gezilere de katılıyor.

İSPANYA'DA DÜNYAYA GELDİ

Varlıklı bir İspanyol bir ailenin çocuğu olarak Palencia'da dünyaya geldi. Üç erkek kardeşi daha olan Borrallo'nun mühendis olan babası çocuk eğitimi konusuna özel bir önem veriyordu.

Maria Borrallo'nun erkek kardeşlerinden biri olan Ignacio, bir müzisyen ve Kanada'da yaşıyor. Diğer erkek kardeş Luis yaşamını İspanya'da sürdürüyor. Üçüncü kardeş Pablo ise yine ülkesi ispanya'da yaşayan bir akademisyen.

Bekar olan ve "ben işimle evliyim" diyen Maria Borrallo, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve İngiltere'nin en gözde dadılarını yetiştiren Norland College'dan mezun. Bu okuldan yetişen dadılar, çocuk bakımı ve ev yönetimini yanı sıra ilk yardım, savunma sanatları ve ileri sürücülük teknikleri eğitimi de alıyor.