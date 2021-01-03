Ömer Öztürk kimdir? Vapurda Çay, Simit, Sohbet programıyla tanınıyor

1982 Eskişehir doğumludur. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında fotoğrafla tanışmış ve fotoğraf sanatını bir yaşam biçimine dönüştürmüştü

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlarda, televizyon haberciliği ve programcılığı ile sinema bölümünde akademik çalışan olarak ders vermiştir. 2010 yılında paradiso film’i kurmuştur. Profesyonel olarak fotoğrafçılık ve yönetmenlik yapmaktadır. Paradiso fotoğraf atölyesinde ve bir çok seminerde ‘fotoğrafçılık’ üzerine eğitim vermiştir.Ömer Öztürk aynı zamanda belgesel sinemacılar birliği ve İFSAK üyesidir. Aydın Doğan genç iletişimciler yarışmasında en iyi belgesel film dalında 1.’lik ödülü kazanmıştır. Şrket-i hayriye; İstanbul Şehir Hatları İşletmeleri resmi fotoğrafçısıdır.

TRT ekranlarında yayınlanan ‘Vapurda Çay, Simit, Sohbet’ adlı kültür-sanat içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğu üstlenmektedir.