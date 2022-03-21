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O Kuş Buraya Gelecek filmi konusu nedir, oyuncuları kim? O Kuş Buraya Gelecek TV'de ilk kez yayınlanıyor!

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O Kuş Buraya Gelecek filmi konusu nedir, oyuncuları kim O Kuş Buraya Gelecek TVde ilk kez yayınlanıyor

Ufuk Özkan'ın başrolünde yer aldığı O Kuş Buraya Gelecek filmi bu akşam tv'de ilk kez Kanal D ekranlarında olacak. 2018 yılında vizyona giren filmin detayları merak ediliyor. Peki, O Kuş Buraya gelecek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

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2018 yapımı yerli komedi filmlerimizden O Kuş Buraya Gelecek, televizyon erkanlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmenliğini Hayal Aslan Zade'nin üstlendiği O Kuş Buraya Gelecek filmi tv'de ilk kez bu akşam Kanal D'de... İşte O kuş Buraya GElecek filmi konusu ve oyuncuları...

O KUŞ BURAYA GELECEK FİLMİ KONUSU

Büyük bir karışıklık sonucu başına türlü belalar açan Hakkı’nın atıldığı maceraları konu alan “O Kuş Buraya Gelecek” filmi tv’de ilk kez Kanal D'de. Hakkı, lüks bir otelde şoför olarak çalışmaktadır. Yeni görevi yurtdışından gelecek olan mimarı karşılamaktır. Konuğunu almak için havaalanına giden Hakkı, yanlışlıkla mimar yerine polis tarafından aranan bir kuş hırsızını arabasına alır. Sorunlar bununla da kalmaz, restorasyonu tamamlanmak üzere olan tarihi bir heykel de mimar sanılan kuş hırsızına verilir. Davetsiz misafirin yol açtığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalan Hakkı bir yandan da sabırsız ve dominant eşi Sevda ve oteldeki rakibi Bayram ile baş etmeye çalışır.

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O KUŞ BURAYA GELECEK OYUNCULARI

Yönetmenliğini Hayal Aslan Zade'nin üstlendiği filmin oyuncuları arasında, Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Müşviq Şahverdiyev gibi isimler yer alıyor.

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