O küçük kız büyüdü, annesinin arkadaşı oldu… Sanki kendi kopyasını doğurmuş!

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Birçok ünlü ismin artık bizim onları tanıdığımız yaşlarda çocukları var. Bunların bazıları tıpkı anne babaları gibi oyuncu, şarkıcı ya da model oluyorlar bazıları da ailelerin ünlerinden uzakta sakin bir hayatı seçiyorlar.

Üç çocuk annesi yıldız oyuncu Reese Witherspoon da deyim yerindeyse çocuklarını hayranlarının gözü önünde büyüttü, onlarla gurur duyup her fırsatta sosyal medyadan paylaşmaya ya da kırmızı halılarda yanına almaya devam etti.

"SANA ANNEM DİYEBİLDİĞİM İÇİN ŞANSLIYIM"

Oyuncunun kendisine kopyası kadar benzeyen kızı Ava geçtiğimiz günlerde annesinin 49. doğum gününü kutlamak için biz dizi fotoğraflarını paylaştı.

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Kendisi küçük bir kız çocuğuyken çekilmiş fotoğraflardan şimdiki hallerine kadar annesiyle verdikleri tatlı fotoğrafları yayınlayan Ava ona “Annem dediğim için şanslı olduğum bu olağanüstü kadına Mutlu Yıllar” diyerek seslendi.

Reese Witherspoon ve kızı Ava arasındaki şaşırtıcı benzerlik bu fotoğraflarla bir kez daha gündeme geldi.

İKİ EVLİLİKTEN ÜÇ ÇOCUK

Yıldız oyuncunun 1999-2008 yılları arasında evli kaldığı ilk eski kocası Ryan Phillippe’ten 25 yaşında Ava ve 21 Deacon adında iki çocuğu var. Deacon da genellikle babası Ryan Phillippe’e benzetiliyor.

Reese Witherspoon’un ikinci evliliğini yaptığı Jim Toth’tan da 12 yaşında Tennessee adında bir oğlu daha var.

Ünlü oyuncu ve 54 yaşındaki Toth, 12 yıllık evliliklerinin ardından 2023 yılında yollarını ayırdıklarını açıkladılamışlardı.

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KALBİ DE CEBİ DE DOLU

Eski eşler ayrılık sonrası yaptıkları ortak açıklamada “Birlikte çok güzel yıllar geçirdik ve birlikte yarattığımız her şey için derin bir sevgi, nezaket ve karşılıklı saygı ile ilerliyoruz” dediler.

Reese Witherspoon şimdilerde Alman iş adamı Oliver Haarmann ile bir ilişki yaşıyor.

Reese Witherspoon, başarılı film ve televizyon geçmişiyle birlikte kurduğu yapım şirketiyle de çok büyük kazançlar elde etti ve Hollywood’un en güçlü ve zengin kadınlarından biri haline geldi.