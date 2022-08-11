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O Kız'ın tanıtımı izleyiciden tam not aldı…

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#O Kız#Kanal D#O Kız Tanıtım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 10:10

Kanal D’nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, etkileyici hikayesi ile olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye hazırlanan yeni dizisi O Kız’ın teaserı yayınlandı.

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Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan dizinin tanıtımında baba ve kızı canlandıran Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer ilk kez izleyici karşısına çıktı.

İzleyicilerin kalbine dokunan tanıtım sosyal medyada da büyük beğeni toplarken, ikilinin uyumu izleyici tarafından çok beğenildi.

O Kızın tanıtımı izleyiciden tam not aldı…

Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.
O Kız yeni sezonda Kanal D’de…

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