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O Kız’ın okuma provası gerçekleşti…

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#O Kız#Kanal D#Erkan Petekkaya
O Kız’ın okuma provası gerçekleşti…
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 13:09

Kanal D’nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, etkileyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ile adından söz ettirmeye hazırlanan, yeni dizisi O Kız’ın okuma provası yapıldı.

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Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan dizinin oyuncuları çekimler öncesi okuma provasında bir araya geldi.

Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

O Kız’ın okuma provası gerçekleşti…

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O Kız” yakında Kanal D’de…

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#O Kız#Kanal D#Erkan Petekkaya

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