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'O Kız' öğrenci evinden çıktı

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#O Kız#Dilin Döğer#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 07:42

Kanal D’nin “O Kız” dizisiyle yıldızı parlayan Dilin Döğer, oyunculuk macerasının nasıl başladığını “Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet” programında anlattı.

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KANAL D’nin yeni sezondaki iddialı projesi “O Kız”da Erkan Petekkaya ile başrolü paylaşan Dilin Döğer, merak edilen hikâyesini Hürriyet’in YouTube kanalında yayınlanan “Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet” programında anlattı. Oyuncu olmaya üniversite öğrencisiyken karar verdiğini söyleyen Döğer, şöyle konuştu: “Öğrenci evinde salonda oturuyorduk arkadaşlarla. ‘Ben bir şey yapacağım ve yaptıktan sonra size söyleyeceğim’ dedim. Telefonu alıp ajanslara başvurdum. Yani yolculuk, bir öğrenci evinin salonunda başladı.” Döğer, oyunculukla ilgili “Tek derdim; yaptığım işlerle insanların gözlerini doldurabilmek, insanları güldürebilmek ve beni izledikleri zaman bir yerlerde küçücük bir salise bile olsa, o anda birlikte olmamız” diye konuştu.

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TAMAMEN DOĞALIM

Diyarbakır’da dünyaya gelen Dilin Döğer, “10 yıl Diyarbakır’da yaşadım. Çocukluğum orada geçti. Annemle babam ayrıldı. Annemle memleketi Mersin’e gittim” dedi. Doğal güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, genleri nedeniyle annesine teşekkür etti: “Hep böyle değildim. Küçüklüğüm çok korkunçmuş. Dişler falan görsen. Liseden itibaren bu durum değişti. Tamamen doğalım. Anneme de buradan çok teşekkür ederim.”

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O Kız öğrenci evinden çıktı


CEBİMDE 100 LİRAYLA İSVEÇ’E GİTTİM

Programda aşk hakkında da konuşan Döğer, “Aşk belli bir sınır içinde olmadığı ve bilinçdışı yaşandığı için, statü kavramı aşkın içinde olmamalı” dedi. Oyuncu, hayatındaki en büyük çılgınlığını ise şöyle anlattı: “Cebimde 100 lirayla İsveç’e gitmekti.”

Zeynep’e kıyamam

Dilin Döğer, “O Kız” dizisinde canlandırdığı Zeynep karakterine üzüldüğünü söyledi: “Zeynep’e kıyamam ya. Kimsesiz bir kız. Aslında etrafında birileri var ama yok.” Genç oyuncu, rol arkadaşı Erkan Petekkaya için de şunları söyledi: “İlk sahneden sonra ‘Kestik’ dediler ve biz birbirimizin yüzüne bakarken ağlayıp sarıldık.”

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