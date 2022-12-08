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O Kız 12. son bölümde Sitare'nin şoke eden Melek ve Kadir planı... İşte O Kız son bölümde yaşananlar

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#O Kız#Dizi#Televizyon
O Kız 12. son bölümde Sitarenin şoke eden Melek ve Kadir planı... İşte O Kız son bölümde yaşananlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 02:12

O Kız 12. son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Kanal D’nin, yapımını Content House’un üstlendiği iddialı dizisi O Kız'ın 7 Aralık tarihli son bölümünde, Sitare ve Doruk'un miras kavgası dikkat çekerken, Müjgan ve Kadir'in yıllar sonra Sitare'nin planı ile aynı çatıda buluşması ekranlara damga vurdu. Son bölümde Doruk'un Zeynep'i öpmesi ise gecenin bir diğer olayı oldu. Tüm bunların ardından O Kız son bölüm kesintisiz izleme ekranı erişime açıldı. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için O Kız son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

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O Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Her çarşamba Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan O Kız'da bu hafta Yalıda çıkan yangının ardından Sitare, Ardıç ve onları kurtaran Kadir hastaneye kaldırılırken; Ardıç'ın ölümü çarpıcı gelişmelerden oldu. Sitare'nin Melek ile Kadir'i bir araya getirmek için plan yapması dikkat çekti. O Kız 12. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

O Kız'ın 7 Aralık Çarşamba günü yayınlanan 12. Bölümünde Zeynep ve Doruk duygularına hakim olamıyor!

Zeynep, yaşanılan olaylar ile birlikte Doruk’un yanındadır ve bu yakınlık giderek herkesin gözüne batmaya başlar. Kıskançlıktan gözü dönen Ozan, ‘iş anlaşmalarını’ Zeynep’e karşı kullanmaktan çekinmez. Sitare ise, Ozan’ın Zeynep’e olan duygularının çoktandır farkındadır. Ozan’ın duygularını ciddiye almasa da, her zamanki gibi profesyonel davranır. Kalbinin değil, aklının sesini dinler ve aşkını değil çıkarlarını korumayı seçer.

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Kadir, yangından sonra kendine geldiğinde Melek’i, Sitare’nin evine girip çıkarken gördüğü konusunda da ısrarcıdır ama ne Zeynep ne de Sitare onu ciddiye almaz. Kadir, ısrarında devam etmektedir ve Melek’ine kavuşma gününü sabırsızlıkla beklemektedir.

O Kız YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#O Kız#Dizi#Televizyon

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