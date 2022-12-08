O Kız 12. son bölümde Sitare'nin şoke eden Melek ve Kadir planı... İşte O Kız son bölümde yaşananlar

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O Kız son bölüm tek parça yayınlandı. Her çarşamba Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan O Kız'da bu hafta Yalıda çıkan yangının ardından Sitare, Ardıç ve onları kurtaran Kadir hastaneye kaldırılırken; Ardıç'ın ölümü çarpıcı gelişmelerden oldu. Sitare'nin Melek ile Kadir'i bir araya getirmek için plan yapması dikkat çekti. O Kız 12. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

O KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

O Kız'ın 7 Aralık Çarşamba günü yayınlanan 12. Bölümünde Zeynep ve Doruk duygularına hakim olamıyor!

Zeynep, yaşanılan olaylar ile birlikte Doruk’un yanındadır ve bu yakınlık giderek herkesin gözüne batmaya başlar. Kıskançlıktan gözü dönen Ozan, ‘iş anlaşmalarını’ Zeynep’e karşı kullanmaktan çekinmez. Sitare ise, Ozan’ın Zeynep’e olan duygularının çoktandır farkındadır. Ozan’ın duygularını ciddiye almasa da, her zamanki gibi profesyonel davranır. Kalbinin değil, aklının sesini dinler ve aşkını değil çıkarlarını korumayı seçer.

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Kadir, yangından sonra kendine geldiğinde Melek’i, Sitare’nin evine girip çıkarken gördüğü konusunda da ısrarcıdır ama ne Zeynep ne de Sitare onu ciddiye almaz. Kadir, ısrarında devam etmektedir ve Melek’ine kavuşma gününü sabırsızlıkla beklemektedir.

O Kız YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.