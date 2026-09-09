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Onlar öyle yan yana durunca 34 yıllık anılar canlandı... Sen yine o kırmızı elbiseli kız, ben de peşindeki motosikletli adam

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#Penelope Cruz#Javier Bardem#Venedik Film Festivali
Onlar öyle yan yana durunca 34 yıllık anılar canlandı... Sen yine o kırmızı elbiseli kız, ben de peşindeki motosikletli adam
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 15:48

Hani hep derler ya "Doğru eş seçimi yapmak insana ikinci bir hayat daha armağan eder" diye... Bu ifade gerçekten de doğru görünüşe göre.

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Çevrenize şöyle bir bakın... Mutlu bir evliliği olan insanların, diğerlerine göre daha geç yaş aldığını, daha seyrek hastalandığını, yüzlerinin daha çok güldüğünü görürsünüz.

Elbette herkesin hayatında zaman zaman zorluklar olur ama doğru eş seçiminin, bu zorlukları alt etmede bir tür kolaylık hatta ayrıcalık getirdiğini söylemek de yanlış olmaz.

Onlar öyle yan yana durunca 34 yıllık anılar canlandı... Sen yine o kırmızı elbiseli kız, ben de peşindeki motosikletli adam
16 YILLIK MUTLU EVLİLİK
Ünlüler dünyasında da doğru eşi seçip iyi evlilik yapanların çarpıcı bir örneği var: İspanyol sinemasının Hollywood'a armağan ettiği iki oyuncu, Penelope Cruz ile Javier Bardem.

52 yaşındaki Cruz ile 59 yaşındaki Bardem, 2010 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürüyor. Bu arada Leon adında bir erkek, Luna adında da bir kız evlat sahibi oldular.

Onlar öyle yan yana durunca 34 yıllık anılar canlandı... Sen yine o kırmızı elbiseli kız, ben de peşindeki motosikletli adam
Özel hayatları böylesine mutlu giderken kariyerlerini de gençlik yıllarındaki gibi başarıyla sürdürüyorlar. Bunun son örneğini de 83'ncü Venedik Film Festivali'nde sergiledi ünlü çift.

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ÜNLÜ FESTİVALİN KIRMIZI HALISINDA YAN YANA
Yönetmenliğini Florian Zeller'ın üstlendiği psikolojik gerilim filmi Bunker'ın gösterimine katıldı Cruz ile Bardem.

İkisi de hem basın toplantısında hem de kırmızı halıda gayet formda bir görüntü sergiledi. Yılları birlikte geçirmenin rahatlığıyla objektiflere de samimi pozlar verdiler.

Onlar öyle yan yana durunca 34 yıllık anılar canlandı... Sen yine o kırmızı elbiseli kız, ben de peşindeki motosikletli adam
Hatta filmin gösterimi bitip de seyirci ayakta alkışlayınca Penelope Cruz bir ara gözyaşlarını bile tutamadı.

Penelope Cruz ile Javier Bardem, kırmızı halıda da şık bir görüntü sergiledi.

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KIRMIZI ELBİSE GEÇMİŞİ HATIRLATTI: Doğrusu Cruz'un kıyafet seçimi, çiftin yıllar önce ilk kez birlikte oynadığı Jamon Jamon filmini de hatırlattı.
Onlar öyle yan yana durunca 34 yıllık anılar canlandı... Sen yine o kırmızı elbiseli kız, ben de peşindeki motosikletli adam

O filmin ünlü ve afişte de yer alan sahnesinde de Cruz, üst kısmı gala gecesi giydiğine benzeyen aynı renk mini bir elbise giymişti.
Onlar öyle yan yana durunca 34 yıllık anılar canlandı... Sen yine o kırmızı elbiseli kız, ben de peşindeki motosikletli adam

KOCASI, KADERLERİNİN BİR YAZILDIĞINI DAHA O ZAMAN ANLAMIŞTI: Gelin biz de 83'üncü Venedik Film Festivali kapsamındaki fotoğrafları eşliğinde Penelope Cruz ile Javier Bardem'in aşkının nasıl başladığını ve bugünlere nasıl uzandığını bir hatırlayalım.
Onlar öyle yan yana durunca 34 yıllık anılar canlandı... Sen yine o kırmızı elbiseli kız, ben de peşindeki motosikletli adam

YOLLARI FİLM SETİNDE KESİŞTİ
Penelope Cruz ile Javier Bardem'in yolları ilk olarak 1992 yılında birlikte oynadıkları Jamon Jamon filminin setinde kesişti. Ama o zaman aralarında hemen romantik bir ilişki başlamadı.

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Gerçi Bardem, Cruz ile aşk yaşayacaklarını çekim sırasında anlamıştı. Ama belli ki Penelope Cruz o dönemde Bardem ile aynı fikirde değildi.

Sonrasında çiftin yolları uzun süre kesişmedi.

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Onlar öyle yan yana durunca 34 yıllık anılar canlandı... Sen yine o kırmızı elbiseli kız, ben de peşindeki motosikletli adam

YILLAR SONRA DOLU DİZGİN AŞK BAŞLADI
Ta ki 2007 tarihli Vicky, Cristina, Barcelona filmine kadar. Woody Allen'ın yönettiği o filmde artık kaderlerine yazılı aşka daha fazla direnemediler.

Zaten aynı yılın sonunda haklarında aşk söylentileri yayılmaya başladı. Ama onlar özel hayatlarını herkesten gizleyip, gözlerden uzak şekilde aşklarını yeşerttiler.

Onlar öyle yan yana durunca 34 yıllık anılar canlandı... Sen yine o kırmızı elbiseli kız, ben de peşindeki motosikletli adam
Ama tabii bu kadar ateşli bir aşkın fazla uzun süre gizli kalması zordu. Sonunda gerçek ortaya çıktı. 2010 yılında İspanya'nın Oscar'ı sayılan Goya Ödülleri sırasında aşklarını dünyaya ilan ettiler. Aynı yıl da evlendiler.

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Şimdi iki çocuklarıyla birlikte mutlu hayatlarını sürdürüyorlar.

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#Penelope Cruz#Javier Bardem#Venedik Film Festivali

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