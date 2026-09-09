Onlar öyle yan yana durunca 34 yıllık anılar canlandı... Sen yine o kırmızı elbiseli kız, ben de peşindeki motosikletli adam

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Çevrenize şöyle bir bakın... Mutlu bir evliliği olan insanların, diğerlerine göre daha geç yaş aldığını, daha seyrek hastalandığını, yüzlerinin daha çok güldüğünü görürsünüz.
Elbette herkesin hayatında zaman zaman zorluklar olur ama doğru eş seçiminin, bu zorlukları alt etmede bir tür kolaylık hatta ayrıcalık getirdiğini söylemek de yanlış olmaz.
52 yaşındaki Cruz ile 59 yaşındaki Bardem, 2010 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürüyor. Bu arada Leon adında bir erkek, Luna adında da bir kız evlat sahibi oldular.
ÜNLÜ FESTİVALİN KIRMIZI HALISINDA YAN YANA
Yönetmenliğini Florian Zeller'ın üstlendiği psikolojik gerilim filmi Bunker'ın gösterimine katıldı Cruz ile Bardem.
İkisi de hem basın toplantısında hem de kırmızı halıda gayet formda bir görüntü sergiledi. Yılları birlikte geçirmenin rahatlığıyla objektiflere de samimi pozlar verdiler.
Penelope Cruz ile Javier Bardem, kırmızı halıda da şık bir görüntü sergiledi.
KIRMIZI ELBİSE GEÇMİŞİ HATIRLATTI: Doğrusu Cruz'un kıyafet seçimi, çiftin yıllar önce ilk kez birlikte oynadığı Jamon Jamon filmini de hatırlattı.
O filmin ünlü ve afişte de yer alan sahnesinde de Cruz, üst kısmı gala gecesi giydiğine benzeyen aynı renk mini bir elbise giymişti.
KOCASI, KADERLERİNİN BİR YAZILDIĞINI DAHA O ZAMAN ANLAMIŞTI: Gelin biz de 83'üncü Venedik Film Festivali kapsamındaki fotoğrafları eşliğinde Penelope Cruz ile Javier Bardem'in aşkının nasıl başladığını ve bugünlere nasıl uzandığını bir hatırlayalım.
YOLLARI FİLM SETİNDE KESİŞTİ
Penelope Cruz ile Javier Bardem'in yolları ilk olarak 1992 yılında birlikte oynadıkları Jamon Jamon filminin setinde kesişti. Ama o zaman aralarında hemen romantik bir ilişki başlamadı.
Gerçi Bardem, Cruz ile aşk yaşayacaklarını çekim sırasında anlamıştı. Ama belli ki Penelope Cruz o dönemde Bardem ile aynı fikirde değildi.
Sonrasında çiftin yolları uzun süre kesişmedi.
YILLAR SONRA DOLU DİZGİN AŞK BAŞLADI
Ta ki 2007 tarihli Vicky, Cristina, Barcelona filmine kadar. Woody Allen'ın yönettiği o filmde artık kaderlerine yazılı aşka daha fazla direnemediler.
Zaten aynı yılın sonunda haklarında aşk söylentileri yayılmaya başladı. Ama onlar özel hayatlarını herkesten gizleyip, gözlerden uzak şekilde aşklarını yeşerttiler.
Şimdi iki çocuklarıyla birlikte mutlu hayatlarını sürdürüyorlar.