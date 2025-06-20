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O kapıdan iki kişi girdiler, şimdi altı kişi oldular... Herkese nasip olur mu böyle aşk! Karısının adı sadece kalbinde değil, kol düğmelerinde de yazılı

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#Prenses Sofia#Prens Carl Philip#İsveç Kraliyet Ailesi
O kapıdan iki kişi girdiler, şimdi altı kişi oldular... Herkese nasip olur mu böyle aşk Karısının adı sadece kalbinde değil, kol düğmelerinde de yazılı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 16:33

Mutlu ve uzun süreli aşklar sadece masallarda, romanlarda ya da filmlerde olmuyor... Yeryüzünde de aşk konusunda gerçekten şanslı çiftler var. Her ne kadar karşılarına bazı zorluklar çıksa da hepsini geride bırakıp birlikte bir hayat kuruyorlar ve bir aile olarak mutlu, mesut yaşayıp gidiyorlar.

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İşte dünyanın gözü önündeki çift de bunlara bir örnek...

Başlangıçta damadın ailesi, gelin adayını kendilerine hiç yakıştırmayıp istemese de sonunda evlendiler. Kısacık zamanda da dört tane çocuk sahibi oldular.

Şimdi bütün dünyaya gerçek bir mutluluk tablosu sergiliyorlar.

O kapıdan iki kişi girdiler, şimdi altı kişi oldular... Herkese nasip olur mu böyle aşk Karısının adı sadece kalbinde değil, kol düğmelerinde de yazılı

10 YIL ÖNCESİNE KADAR EN GÖZDE BEKAR ERKEKTİ
Bu öykünün kahramanları, İsveç kralı Carl 16. Gustaf ile Kraliçe Silvia'nın, 10 yıl öncesine kadar "en yakışıklı bekar erkek" unvanı taşıyan oğlu Carl Philip ile bir zamanların televizyon yıldızı Sofia Hellqvist, ya da evlendikten sonraki unvanıyla Prenses Sofia.

Carl Philip ile Sofia, geçen hafta iki önemli olayı arka arkaya yaşadılar. 2015 yılındaki düğünlerinin üzerinden tam 10 yıl geçmişti.. Yani birbirlerine bakarken yürekleri titreyen çift, evlilik yıl dönümlerini kutladı.

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Ardından da dördüncü bebekleri Ines'in vaftiz töreni gerçekleşti.

Bütün ailenin bir araya geldiği o önemli günde de Carl Philip'in karısı Sofia'ya olan aşkının ne kadar büyük ve gerçek olduğunu kanıtlayan ilginç bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.

O kapıdan iki kişi girdiler, şimdi altı kişi oldular... Herkese nasip olur mu böyle aşk Karısının adı sadece kalbinde değil, kol düğmelerinde de yazılı

AŞKI SADECE KALBİNDE DEĞİL KOL DÜĞMELERİNDE DE YAZILI
Carl Philip, anne ve babasına "ya o karım olur ya da hiç kimse" diyerek yuva kurduğu Sofia'ya olan aşkını sadece kalbine değil kol düğmelerine bile işlemişti!

46 yaşındaki Carl Philip, bebeği Ines'i kucağında taşırken gömleğinin bilek kısmına taktığı kol düğmelerinin üzerindeki yazı da ortaya çıktı.

O kol düğmelerinde de "Sofia" yani karısının adı yazılıydı.

Aslına bakılırsa Carl Philip'in karısına bakışlarından, sanki hala flört ediyorlarmış gibi tavırlarından ona ne kadar aşık olduğu çok belli oluyor.

İster misiniz bu mutlu çiftin aşkının ilk dönemine gidelim ve bugünlere nasıl geldiklerine bir bakalım.

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O kapıdan iki kişi girdiler, şimdi altı kişi oldular... Herkese nasip olur mu böyle aşk Karısının adı sadece kalbinde değil, kol düğmelerinde de yazılı

Prens Carl Philip'in kol düğmelerindeki, karısının adı olan 'Sofia' ismi yazılıydı... Bu ayrıntı da dikkatli bakışlardan kaçmadı. 

O kapıdan iki kişi girdiler, şimdi altı kişi oldular... Herkese nasip olur mu böyle aşk Karısının adı sadece kalbinde değil, kol düğmelerinde de yazılı

ŞÖHRET PEŞİNDE ORADAN ORAYA SAVRULDU
Kendisinin de sonradan itiraf ettiğine göre Prenses Sofia ya da ülkesinde ilk dönemde tanındığı adıyla Sofia Hellqvist, 2000'li yılların başında gerçekten de şöhretin peşinde koşuyordu.

Yine kendi anlatımıyla o dönemde hayatta ne yapmak istediğine henüz karar vermiş değildi. Hayâl ettiği şöhrete ulaşmak için de elindeki bütün fırsatları değerlendirdi.

Yılanlara sarılarak bir erkek dergisine çıplak pozlar verdi. Sonra TV ekranlarına gelen bir reality şov için kamera karşısına geçti.

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Ondan sonra bir ara yardıma muhtaç çocuklar ve gençlere yardım için gönüllü olarak çalışmak üzere Gana'ya gitti.

Öncesinde de bir süre New York'a gidip öğrenim görmek istemişti. Özetle gerçekten de hayatta ne yapacağına karar vermemişti.

Ama 2010 yılında aşkıyla aklını başından alan, sonrasında da hayatını değiştiren o genç adamla yani tahtta bulunan İsveç Kralı'nın tek oğlu Carl Philip sayesinde hayatı tamamen değişti.

O kapıdan iki kişi girdiler, şimdi altı kişi oldular... Herkese nasip olur mu böyle aşk Karısının adı sadece kalbinde değil, kol düğmelerinde de yazılı


AİLESİ BU AŞKI ÖĞRENİNCE BEYNİNDEN VURULMUŞA DÖNDÜ
Çift flört etmeye başladı başlamasına ama Prens'in ailesi onu çok da istemedi önceleri.

Bunun en önemli nedeni Sofia'nın soylu olmayan bir aileden gelmesi değildi. Asıl neden geçmişiydi.

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Bir de Prens ile flört ettiği duyulunca Sofia'nın bütün eski defterleri açılıp verdiği erotik pozlar, katıldığı yarışma yeniden gündeme geldi.

Carl Philip'in ailesi önceleri Sofia Hellqvist'in Prens'i gerçekten sevmediğini, tek amacının şöhret ve para olduğunu düşündü. Ama sonra yanıldıklarını anladılar.

O kapıdan iki kişi girdiler, şimdi altı kişi oldular... Herkese nasip olur mu böyle aşk Karısının adı sadece kalbinde değil, kol düğmelerinde de yazılı


'YİNE OLSA YİNE YAPARIM'
Düğünleri masal prenseslerini aratmayacak türdendi. Zaten evlilik öncesinde de evliliğinin ilk dönemlerinde de sürekli olarak geçmişi karşısına çıkarılan Sofia Hellqvist "hiçbir şeyden pişman olmadığını.

Her şeyin kendi tercihi olduğunu ve yine olsa yine aynısını yapacağını" söyleyerek eleştirilere yanıt verdi.

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Ama nişan açıklandıktan sonra Sofia Hellqvist, gelin gideceği aileye uygun giyinip öyle davranmaya başladı. Gençlik yıllarında yaptırdığı dövmelerin bazılarını sildirdi. Daha ciddi bir giyim tarzı benimsedi.

Şimdi çift, dört çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyor...

 

 

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#Prenses Sofia#Prens Carl Philip#İsveç Kraliyet Ailesi

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