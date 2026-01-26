Haberin Devamı

Ama hayat işte... O değişmez kanun işledi.. Yoncanın iki yaprağı eksildi... Önce Fatma Girik, ardından da Filiz Akın... Geride ikisi kaldı... Ama o yemyeşil, kocaman yoncanın da boynu büküldü.

Fatma Girik, 24 Ocak'ta ölümünün üçüncü yıl dönümünde Bodrum'daki mezarı başında anıldı... Onu aile üyelerinin yanı sıra sevenleri de yalnız bırakmadı elbette.

Gelin, ebedi uykusunu hayattaki tek ve en büyük aşkı Memduh Ün'ün hemen yanı başında uyuyan Fatma Girik'i bir hatırlayalım...

BABASI DALGIÇ ANNESİ EV HANIMIYDI

1960'lardan yani Yeşilçam'ın en parlak dönemlerinden günümüze kadar kariyerini başarıyla sürdüren Fatma Girik, 12 Aralık 1942'te Münevver Hanım ile Hayri Bey'in kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi.Babası dalgıç, annesi ise ev hanımıydı.

Müesser ve Günay adında iki kardeşi olan Fatma Girik'in çocukluk yılları Sultanahmet'te geçti.Girik, Cağaloğlu Ortaokulu'nda eğitimini sürdürürken ailesine ekonomik olarak destek vermek zorunda kalınca okulu bıraktı.

Fatma Girik o yıllarda aslında Yeşilçam ile bağlantısını çoktan kurmuştu. Annesiyle birlikte figüranlık yapmak için setlere gidiyordu.Küçük rollerde kamera karşısına geçen Girik, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke adlı filmle oyunculuğa adım attı.

Fakat bu film başarılı olamadı.Ardından yine kimsenin dikkatini çekemediği birkaç yapımda oynadı.





HAYAT ARKADAŞIYLA DA BÖYLE TANIŞTI

Hayatının dönüm noktası ise Memduh Ün'ün yönettiği Ölüm Peşimizde adlı film için kamera karşısına geçmesi oldu.1960 yılındaki bu işbirliği, Girik ile Ün'ün daha sonra "ölüm onları ayırıncaya kadar" sürecek olan hayat arkadaşlığının da başlangıcı oldu.

Fatma Girik oyuncu olmaya henüz 12 yaşındayken karar verdiğini anlatmıştı bir röportajında. Hatta bunu babasına açık açık söylediğini de.

O dönem hakkında şöyle konuşmuştu: "Gazete okuyan babamın karşısına geçtim; en kararlı ses tonuyla, “Baba ben artist olmak istiyorum” dedim. Babam biraz daha okumaya devam ettikten sonra gazeteyi katlayıp yanına koydu ve sadece “Ne olursan ol ama adam gibi ol” dedi.

Komşumuz Sezai Abi Yeni Sabah Gazetesi’nde işçiydi, ama vakit buldukça filmlerde figüranlık yapıyordu. Annemle bana, “Gelin sizi sete götüreyim” dedi, ve anne-kız birlikte setlere gidip figüranlık yapmaya başladık."

Bazı komşularının setlere gittikleri için kendilerine kötü gözle baktığını anlatmıştı Girik. O dönemde 13 yaşında olan Girik, aslında büyük hayaller kurmadığını da itiraf etmişti.O sırada tek derdinin "evine ekmek götürmek" olduğunu sözlerine eklemişti.Figüran olarak kamera karşısına ilk geçtiğinde, barda oturan bir kızı canlandırdı Girik. O rol için iki buçuk lira kazandı.

ÖYLE YOKSULLARDI Kİ 14 YAŞINA KADAR HİÇ MUZ YİYEMEMİŞTİ

Bir yıl sonra yani 1957'de ise bin liraya oyunculuğa başladı. O deneyiminden sonra yaşadıklarını da şöyle anlatmıştı Girik: "Bu parayı eve getirip anneme verdiğimde mavi bir bluz ve muz istedim. Muz o kadar ulaşılmazdı ki bizim için o zamanlar; ilk kez 14 yaşında yedim."

Fatma Girik, kelimenin tam anlamıyla film setlerinde büyüdü.Hayatının aşkı Memduh Ün ile tanıştığında da henüz 15 yaşındaydı, Ün ise 38.Memduh Ün o dönemin en ünlü kadın yıldızlarından biri olan Muhterem Nur ile aşk yaşıyordu. Fakat Girik, yine de Ün'ün dikkatini çekmişti.Figüranlık yaptığı ilk filmin yönetmeni olan Memduh Ün ile Fatma Girik'in yolları işte böyle kesişti.

Fakat o sırada Girik, bir başka ünlünün Talat Artemel'in de dikkatini çekmişti. Kendisinden yaşça çok büyük olan Artemel, Girik'i ailesinden istemek için aracı bile göndermişti. İşte bu olayın ardından da annesi Girik'in setlere gitmesini yasakladı.

Memduh Ün, Muhterem Nur'dan ayrıldıktan sonra Fatma Girik ile birlikte olmaya başladı. Aralarındaki büyük yaş farkı, ne ilişkilerini olumsuz etkiledi ne de mesleki yaşamlarını.O günden sonra da hayatlarına başka hiç kimseyi almadan ölüm onları ayırıncaya kadar hem hayat arkadaşlıklarını hem de işbirliklerini sürdürdüler.

KEŞANLI ALİ DESTANI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Bundan üç yıl sonra Girik, kariyerinde önemli bir yeri olan Keşanlı Ali Destanı adlı film için kamera karşısına geçti. Bu filmle, Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

Takvimler 1968 yılını gösterdiğinde Girik'in şarkıcılık kariyeri başladı. Bu dönemde bir yandan da Öksüz, Vuruldum Bir Kıza, Köroğlu gibi yapımlarla kamera karşısına geçmeye devam eden Girik'in aynı yıl başrolde oynadığı Ezo Gelin filmi büyük başarı kazandı.

Behçet Kemal Çağlar‘ın romanından beyaz perdeye aktarılan filmin yönetmeni Orhan Elmas'tı. Köylü kızı imajını Ezo Gelin’den sonra Boş Beşik ve birçok filmle daha sürdüren Girik, Anadolu‘daki kadınların sorunlarının işlendiği filmlerde güçlü bir oyunculuk sergiledi.

TV ŞOVLARI VE DİZİLER VE TABİİ Kİ BÜYÜK AŞKI

Bundan sonra Girik'in hayatı başka bir dönemece girdi. 1988 yılında politikaya atıldı ve Şişli Belediye Başkanı seçildi. Bu görevi 1993 yılına kadar sürdüren Girik daha sonra TV'ye geçti ve Söz Fato'da adlı bir reality şovu hazırladı.

Bu deneyimin ardından 1999'da TV dizilerine dönüş yaptı. Bize Ne Oldu?, Benim İçin Ağlama, Hasret gibi yapımlarda rol aldı. 2009 yılında yabancı bir dizinin uyarlaması olan Altın Kızlar yapımda Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Nevra Serezli ile birlikte kamera karşısına geçti.

Fatma Girik mesleki başarılarının yanı sıra Memduh Ün ile ilişkisiyle de hep gündemdeydi. Onun hastalığı sırasında verdiği bir röportajda da duyduğu büyük aşkı çarpıcı cümlelerle anlatmıştı Girik:

"Memduh Ün ile 50 yılı aşkın büyük bir aşk, sevgi, tutku, şefkat, saygı, olmazsa olmaz beraberlik yaşıyoruz. Bizim ilişkimizin içine biz her şeyi sığdırdık. Aşkı büyüttük, besledik, vazgeçilmez hale getirdik. Beni incitmedi, kadınlık gururumla hiç oynamadı."

Onu anlatırken gözlerim doluyor, tüylerim diken diken oluyor. Daha da büyüyor aşk biçim değiştirdikçe, yok olma ihtimali hiç kalmıyor. O sen, sen o oluyorsun. Onu doktora götürmeyi kimselere bırakamam, ne yiyeceğini benden başka kimse düşünemez, ilaç saatini benim kadar iyi kimse bilemez, neden üzülüp, neye sinirlenip, neye sevineceğini ben kendim gibi bilirim ve hayatı onun için öyle kurgularım."

'BİN KERE YAŞASAM YİNE FATMA GİRİK OLMAK İSTERDİM'

Girik ölümünden önceki son röportajlarından birini 2020 yılında vermişti. Girik bu röportajda hayatını da şu sözlerle değerlendirmişti:"Yaşamım büyük bir mücadele ile geçti. Kendimi büyük savaşlar sonrasında var ettim. Bu nedenle kendimle gurur duyuyorum ve başka hiçbir şeye özenmiyorum. Bin kere daha yaşasam yine Fatma Girik olmak isterim. Yaptığım her şeyle gurur duydum. Günlük pişmanlıklarım dışında hiç pişmanlığım yok. Ama yapmak istediklerim var hâlâ. Bir Film yönetmek istiyorum.

Fatma Girik, çocuk yaşta adım attığı sinemada figüranlıktan başrol oyunculuğuna geçti ve hızla yükseldi. Civanmert, Duvaksız Gelin, Kısmetin En Güzeli ve Severek Ölenler gibi filmlerde adını ülke çapında duyurdu.