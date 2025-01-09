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O kadar çok ağladım ki gözümde yaş kalmadı... Darbeler arka arkaya geldi

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#Meghan Markle#Prens Harry#Meghan Markle Guy
O kadar çok ağladım ki gözümde yaş kalmadı... Darbeler arka arkaya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 12:14

İngiliz kraliyet ailesinin olaylı gelini Meghan Markle, büyük olasılıkla hayatının zorlu dönemlerinden birini geçiriyor. Bir yandan kocası Prens Harry ile birlikte yapmaya çalıştıkları projeler hep hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Sussex çifti çareyi iş dünyasında yollarını ayırmakta buldu. Diğer yandan lüks hayatlarını sürdürmek için gelirlerinin eksilmemesi gerekiyor.

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Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle, son dönemde yine bir dijital platformda yayınlanacak olan bir yemek programı üzerinde çalışıyor.

Programın izlenip izlenmeyeceği belli değil... Bütün bu gerilim çiftin evindeki atmosferi etkiliyor.

O kadar çok ağladım ki gözümde yaş kalmadı... Darbeler arka arkaya geldi

ACISINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU 
Durum böyleyken Meghan Markle'dan üzücü bir haber geldi... Markle, yıllar önce sahiplendiği ve çok sevdiği köpeği olan Guy'ın hayata veda ettiğini duyurdu.

Sussex Düşesi, bu acı habere kısa bir süre önce açtığı sosyal medya sayfasında yer verdi. Orada ailelerinin bir parçası olan Guy'ın ölümüne çok gözyaşı döktüğünü belirtti.

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43 yaşındaki iki çocuk annesi Meghan Markle sosyal medya paylaşımında "O kadar çok gözyaşı döktüm ki" diye yazdı.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Bunlar gözlerinizden akan seli hissetmemek için duşa girmenizi gerektiren türden gözyaşlarıydı."

Düşes Meghan sonra da yıllardır yanında bulunan,  zaman içinde çocukları Archie ve Lilibet ile de dost olan köpeği Guy'a "Uzun yıllar boyunca bana verdiğin koşulsuz sevgi için teşekkür ederim. Hayatımı asla bilemeyeceğin şekilde doldurdun" diye seslendi.

O kadar çok ağladım ki gözümde yaş kalmadı... Darbeler arka arkaya geldi

SEVİMLİ KÖPEK AİLENİN BİR PARÇASIYDI 
Guy adlı bu eski kurtarma köpeği gerçekten de Meghan Markle'ın hayatının bütün önemli dönüm noktalarında yanındaydı.

Kendisini üne kavuşturan Suits dizisinde oynadığı dönemde, Harry'nin kendisine evlenme teklif ettiği sırada sevimli köpeği Meghan ile birlikteydi. Meghan, düğünü için Londra'ya gittiğinde bile sevgili köpeği Guy yanındaydı.

Hatta Markle'ın yeni hazırladığı With Love, Meghan adlı programın fragmanlarında da yer alıyordu sevimli köpek.

Meghan Markle, Instagram sayfasında Guy'ın farklı dönemlerde çekilen fotoğraflarına yer verdi. Bunlardan bazılarında sevimli köpek Harry ile Meghan'ın iki çocuğu Archie ve Lilibet ile oynarken görülüyor.

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O kadar çok ağladım ki gözümde yaş kalmadı... Darbeler arka arkaya geldi

 

2015 YILINDA SAHİPLENDİ
Anlattığına göre Meghan Markle, Guy adlı köpeğini 2015 yılında sahiplendi. Kentucky'de bir barınakta kalan sevimli köpeğe sadece birkaç gün ömür biçilmişti. Markle köpeği sahiplendikten sonra ona kelimenin tam anlamıyla aşık oldu.

Sahiplendiği sırada Guy'a herkes "küçük adam" diyordu. Çünkü sevimli köpek gerçekten de küçücüktü ve çok kırılgandı.

Meghan bundan sonrasını da şöyle anlattı: "Ona Guy adını verdim. Çünkü o herkesin tanımak isteyeceği türden bir adamdı." Bu arada "Guy" kelimesinin "adam" anlamına geldiğini hatırlatalım.

O kadar çok ağladım ki gözümde yaş kalmadı... Darbeler arka arkaya geldi

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ÇOK BADİRELER ATLATTI 
Markle köpeğinin anısına kaleme aldığı mesajında "Eğer geçmişte de beni Instagram'da takip ettiyseniz onun birçok fotoğrafını görmüşsünüzdür. Suits döneminde benimle birlikteydi. Nişanlandığımda ve evlendiğimde anne olduğumda... O her anımda benimle birlikteydi."

Meghan Markle, Guy'ın kendisiyle İngiltere'ye taşınmadan bir süre önce bir kaza geçirdiğini ve dfalarca ameliyat edildiğini anlattı. Doktorlar onun bir daha yürüyemeyeceğini söylemesine rağmen sonunda bir dotor Guy'ın yeniden yürümesini sağladı.

Markle mesajında "Çoğunuz Guy'ı yakında yayınlanacak olan TV programında göreceksiniz. Umarım onun ölümüyle neden bu kadar yıkıldığımı anlayacaksınız. Sanırım siz de ona biraz aşık olacaksınız" satırlarına da yer verdi.

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O kadar çok ağladım ki gözümde yaş kalmadı... Darbeler arka arkaya geldi

Guy adlı köpek Meghan ve Harry'nin çocukları Archie ile Lilibet'in de iyi dostuydu.

 

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#Meghan Markle#Prens Harry#Meghan Markle Guy

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