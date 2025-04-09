HalkÄ±n prensesi kendince bir devrim yapmÄ±ÅŸtÄ±... Ama ona yine boyun eÄŸmek dÃ¼ÅŸtÃ¼

Haberin DevamÄ±

Soylu olmayan bir aileye mensup olup geleceÄŸin kralÄ±nÄ±n gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ Ã§elmek daha da Ã¶tesinde onu hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± birlikte geÃ§irmeye ikna edecek Ã¶zelliklere sahip olmak hiÃ§ kolay deÄŸil.

KapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±ndan gelen haberlere bakÄ±lÄ±rsa arada sÄ±rada her karÄ±- koca gibi tartÄ±ÅŸsalar da Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±nÄ± gÃ¼zel bir ÅŸekilde geleceÄŸe hazÄ±rlÄ±yorlar.

William'Ä±n, aile dostlarÄ±nÄ±n karÄ±sÄ± Rose Hanbury ile karÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileri bile onlarÄ±n yuvasÄ±nÄ± sarsmadÄ±. Ãœstelik Kate'in hastalÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda kendisi de dertten sararÄ±p soldu.

Åžimdilik Galler Ã§iftinin cephesinde iÅŸler yolunda gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ä°ngiliz kraliyet ailesinin geleceÄŸi, onlarÄ±n ellerine emanet bir baÅŸka deyiÅŸle.

Â

Haberin DevamÄ±

BÃœTÃœN KURALLARI SONRADAN Ã–ÄžRENDÄ°

Prens William'Ä±n hayatÄ±nÄ±n nasÄ±l ÅŸekilleneceÄŸi daha dÃ¼nyaya geldiÄŸi anda belliydi zaten. Kate Middleton da onunla evlenerek geleceÄŸini Ã§izmiÅŸ oldu.

Ã–zetle sorumluluklarÄ± bÃ¼yÃ¼k olsa da ileride onlarÄ± taÃ§lar, tahtlar bekliyor.

William ile aynÄ± Ã¼niversitede okumasaydÄ±, onunla tanÄ±ÅŸmasaydÄ± sÄ±radan bir hayat sÃ¼recek olan Kate ona yÄ±llar Ã¶nce halk tarafÄ±ndan verilen "Modern KÃ¼lkedisi" unvanÄ±nÄ± hak ederek yaÅŸÄ±yor kÄ±sacasÄ±.

Ama diÄŸer yandan elbette bu hayatÄ±n da bir bedeli var... Ãœstelik bunu baÅŸÄ±ndan beri Ã¶deyen kiÅŸi de Kate. William, zaten Ä°ngiliz kraliyet ailesinde dÃ¼nyaya geldiÄŸi iÃ§in yÃ¼zyÄ±llardan beri sÃ¼regelen geleneklere ve katÄ± kurallara alÄ±ÅŸkÄ±ndÄ±.

Kate ise hepsini teker teker baÅŸÄ±ndan Ã¶ÄŸrenmek zorunda kaldÄ±. Hatta aileye uygun bir aksanla konuÅŸabilmek iÃ§in ders bile aldÄ±.

Yine de Kate'in Ã¶demek zorunda olduÄŸu bedel sadece bu deÄŸil.

HER Ä°STEDÄ°ÄžÄ°NÄ° GÄ°YÄ°P Ä°NSAN Ä°Ã‡Ä°NE Ã‡IKAMAZ

Kendisi her ne kadar artÄ±k bir moda ikonu olsa da giyimi kuÅŸamÄ± konusunda bazÄ± kurallara uymak zorunda. Ã–zellikle de halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zaman.

Haberin DevamÄ±

Her ne kadar gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nda istediÄŸini giyebilse de yine de Kate'i ailesiyle kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda geÃ§irdiÄŸi zaman dÄ±ÅŸÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± abartÄ±lÄ± bir giysiyle gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

Ã–zellikle de William ile gittikleri balayÄ± tatilinde bikinili fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Ã§ekilmesinden sonra bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla tatilde bile gÃ¶zlerini dÃ¶rt aÃ§Ä±yor Galler Prensesi.

BirÃ§ok kiÅŸinin hatÄ±rlayacaÄŸÄ± Ã¼zere Kate aslÄ±nda KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra kendi Ã§apÄ±nda bir devrim yapmÄ±ÅŸtÄ± bile diyebiliriz.

Herkes bunun bÃ¶yle sÃ¼receÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken pek de Ã¶yle olmadÄ±.

KOYU KIRMIZI OJELERÄ° OLAY OLMUÅžTU

2023 yÄ±lÄ±ndaki Paskalya ayininde Kate, William ile evlendikten sonra hiÃ§ yapmadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸeyi yaptÄ±. TÄ±rnaklarÄ±nÄ± koyu kÄ±rmÄ±zÄ± ojeyle renklendirdi.

Haberin DevamÄ±

Ãœzerinde yine ailenin kurallarÄ±na uygun bir kÄ±yafet vardÄ± ama o gÃ¼n kimse onu bile gÃ¶rmedi. BÃ¼tÃ¼n dikkatler Kate'in tÄ±rnaklarÄ±na yÃ¶neldi.

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in hiÃ§ sevmediÄŸi hatta ailenin Ã¶nde gelen kadÄ±nlarÄ±na yasakladÄ±ÄŸÄ± o koyu renk ojeler Kate'in tÄ±rnaklarÄ±nÄ± sÃ¼slÃ¼yordu.

Hatta o dÃ¶nemde Kate'in artÄ±k bazÄ± hayranlarÄ± tarafÄ±ndan sÄ±kÄ±cÄ± diye nitelendirilen etek boylarÄ± uzun, yaÅŸÄ±ndan Ã§ok daha olgun giysilerini deÄŸiÅŸtirip daha rahat giyineceÄŸini hatta rengarenk ojeler sÃ¼receÄŸini belki de makyaj tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.

Ama sonuÃ§ olarak Ã¶yle bir ÅŸey olmadÄ±.

Kate, koyu kÄ±rmÄ±zÄ± ojelerini sildi ve yoluna eskisi gibi devam etti. Giyim tarzÄ± da deÄŸiÅŸmedi. Aileye gelin gittiÄŸi ilk dÃ¶nemde giydiÄŸi mini etekler de dolapta kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± yerde tozlanmaya bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Haberin DevamÄ±

UYMASI GEREKEN BÄ°R DÄ°ZÄ° KATI KURAL VAR

Bir kraliyet gelini olarak Kate'in giyim konusunda uyasÄ± gereken birÃ§ok kural var. Ã‡arpÄ±cÄ± renklerde oje sÃ¼rememek bunlardan sadece biri.

Her ne kadar Ã¼niversite yÄ±llarÄ±nda bir yardÄ±m defilesinde giydiÄŸi ÅŸeffaf bir kÄ±yafet nedeniyle William'Ä±n ilgisini Ã§ektiÄŸi sÃ¶ylense de artÄ±k ailenin gelini olduÄŸu iÃ§in o kadar iddialÄ± giyinmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

Etek boyunun ise belli bir dÃ¼zeyde olmasÄ± gerekiyor. Daha Ã¶nce baÅŸÄ±na geldiÄŸi gibi eteklerin rÃ¼zgarda uÃ§uÅŸmamasÄ± iÃ§in KraliÃ§e'nin de kullandÄ±ÄŸÄ± bir taktik uygulanÄ±yor: Eteklerinin iÃ§ine dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lmeyen aÄŸÄ±rlÄ±klar dikiliyor. BÃ¶ylece rÃ¼zgar kazalarÄ± Ã¶nleniyor.

Haberin DevamÄ±

'DÃ–ÅžEMELÄ°K KUMAÅž'TAN KIYAFET GÄ°YÄ°YOR

Ama Kate daha Ã§ok aÄŸÄ±r kumaÅŸlardan yapÄ±lmÄ±ÅŸ kÄ±yafetler giyiyor son zamanlarda. HayranlarÄ± tarafÄ±ndan "dÃ¶ÅŸemelik kumaÅŸ" diye eleÅŸtirilse de bu tÃ¼r kumaÅŸlar, rÃ¼zgara karÅŸÄ± daha dayanÄ±klÄ±.

Bu arada yeri gelmiÅŸken sÃ¶yleyelim. Kate Middleton, Ã¶zellikle bazÄ± etkinliklere giderken Ã¶yle elbise dolabÄ±nÄ± aÃ§Ä±p canÄ± ne istiyorsa onu giymiyor.

Elbette kendi tercihleri var ama bu konuda ona yol gÃ¶steren bir danÄ±ÅŸmanÄ± var.

DÄ±ÅŸ gezilerinde ise o Ã¼lkenin tasarÄ±mcÄ±larÄ±ndan birine ait bir parÃ§a seÃ§iyor. Ã‡oÄŸunlukla da Ã¼lke bayraÄŸÄ±nÄ±n renklerinde bir kÄ±yafeti bulunuyor bavulunda.

Bu arada Kate Middleton'Ä±n 2023 yÄ±lÄ±nda GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ± karÅŸÄ±larken sergilediÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n o dÃ¶nemde olay yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m. O gÃ¼n aslÄ±nda etek boyu ayak bileÄŸine uzanan bir kÄ±yafet giyen Kate, otomobilden inerken kelimenin tam anlamÄ±yla bir "bacak ÅŸov" yapmÄ±ÅŸtÄ±. Hatta bu yÃ¼zden hiÃ§bir zaman bu tip yanlÄ±ÅŸlar yapmayan Kate'in bir yerlere, belki kocasÄ±na mesaj verdiÄŸi bile konuÅŸulmuÅŸtu.

Â

Â