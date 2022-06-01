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"O haber ortalığı karıştırdı" Salı’nın galibi Üç Kız Kardeş…

#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın

Kanal D’nin, her salı akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan, İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, ekrana gelen 14’üncü bölümü ile yine çok izlendi. Üç kategoride de birinci olan dizi, Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride yüzde 6.40 reyting ve yüzde 18.99 izlenme payı ile, AB kategorisinde 5.36 reyting 17.42 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 6.64 reyting 18.52 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

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Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş sosyal medyada da çok konuşuldu. Türkiye gündemine giren dizi için kullanıcılardan birçok yorum aldı.

 Rüçhan, Türkan'ın gazetede çıkan fotoğraflarını büyük bir öfkeyle karşılayarak, Nesrin'den hesap sormak için harekete geçti. Nesrin ve Rüçhan arasında büyük bir gerilim yaşandı. Somer, Türkan'ın fotoğraflarının ardından başını büyük belaya soktu. Türkan ise gazetede kendisini görünce gözyaşlarına boğuldu. Türkan'a öfkeyle bağıran Somer, tüm ipleri kopararak Türkan'a inanmadığını söyledi. Türkan ise o gece Mine'yle birlikte olduğunu herkesten sakladı. Sadık ve Nesrin, Türkan’ın böyle bir şey yapmayacağını düşünseler de Türkan’ın sessizliği ve kabullenişi aralarında büyük olayların yaşanmasına sebep oldu. Dönüş ve Derya, Türkan'ın bu duruma nasıl düştüğünü araştırmak için harekete geçti. Türkan, sıkışıp kaldığı bu zor durumdan çıkmak için kendince bir karar verdi. Türkan'ın ölümü seçtiği bu yolda Somer’in ise ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

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 Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı Kanal D’de…

 

 

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#İclal Aydın

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