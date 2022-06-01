"O haber ortalığı karıştırdı" Salı’nın galibi Üç Kız Kardeş…

Haberin Devamı

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş sosyal medyada da çok konuşuldu. Türkiye gündemine giren dizi için kullanıcılardan birçok yorum aldı.

Rüçhan, Türkan'ın gazetede çıkan fotoğraflarını büyük bir öfkeyle karşılayarak, Nesrin'den hesap sormak için harekete geçti. Nesrin ve Rüçhan arasında büyük bir gerilim yaşandı. Somer, Türkan'ın fotoğraflarının ardından başını büyük belaya soktu. Türkan ise gazetede kendisini görünce gözyaşlarına boğuldu. Türkan'a öfkeyle bağıran Somer, tüm ipleri kopararak Türkan'a inanmadığını söyledi. Türkan ise o gece Mine'yle birlikte olduğunu herkesten sakladı. Sadık ve Nesrin, Türkan’ın böyle bir şey yapmayacağını düşünseler de Türkan’ın sessizliği ve kabullenişi aralarında büyük olayların yaşanmasına sebep oldu. Dönüş ve Derya, Türkan'ın bu duruma nasıl düştüğünü araştırmak için harekete geçti. Türkan, sıkışıp kaldığı bu zor durumdan çıkmak için kendince bir karar verdi. Türkan'ın ölümü seçtiği bu yolda Somer’in ise ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

Haberin Devamı

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı Kanal D’de…