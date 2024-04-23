O gün hayatım değişti

Haberin Devamı

Şarkıcı, Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya’nın sunduğu programda eşi Utku Barış Andaç’la nasıl tanıştığını anlattı:



“Bir gün sinemada, film öncesi yayınlanan reklamlarda Utku’yu gördüm. ‘Ne kadar yakışıklı bir kemancı’ dedim. Aradan 3 ay geçti. Orkestrama kemancı arıyorken Utku’nun adı geldi ama ne gelme! ‘Ukaladır’, ‘Soğuktur’ denildi. Tabii reklamdaki kişi olduğunu bilmiyordum. Sonra toplantı ayarladık. Görüşmeye geldiği gün hayatım değişti.”

Çocukluğundan da söz eden Aydilge , prematüre (erken doğum) bebek olduğunu ve bu yüzden ciddi sağlık sorunları yaşadığını anlattı:

“Ciğerlerim çok gelişmemişti. Etrafta ‘Nefes istiyorum, hava verin’ diye dolaşıyordum.

O yüzden hayatın kıymetini biliyorum.”