O gün hayatım değişti

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Şarkıcı, Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya’nın sunduğu programda eşi Utku Barış Andaç’la nasıl tanıştığını anlattı:
“Bir gün sinemada, film öncesi yayınlanan reklamlarda Utku’yu gördüm. ‘Ne kadar yakışıklı bir kemancı’ dedim. Aradan 3 ay geçti. Orkestrama kemancı arıyorken Utku’nun adı geldi ama ne gelme! ‘Ukaladır’, ‘Soğuktur’ denildi. Tabii reklamdaki kişi olduğunu bilmiyordum. Sonra toplantı ayarladık. Görüşmeye geldiği gün hayatım değişti.”
“Ciğerlerim çok gelişmemişti. Etrafta ‘Nefes istiyorum, hava verin’ diye dolaşıyordum.
O yüzden hayatın kıymetini biliyorum.”