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O gün hayatım değişti

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#Aydilge#Utku Barış Andaç#Gazetehaberleri
O gün hayatım değişti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 09:19

Aydilge, Dream Türk TV’nin sevilen programı ‘Müzik Evi’ne konuk oldu.

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Şarkıcı, Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya’nın sunduğu programda eşi Utku Barış Andaç’la nasıl tanıştığını anlattı:

“Bir gün sinemada, film öncesi yayınlanan reklamlarda Utku’yu gördüm. ‘Ne kadar yakışıklı bir kemancı’ dedim. Aradan 3 ay geçti. Orkestrama kemancı arıyorken Utku’nun adı geldi ama ne gelme! ‘Ukaladır’, ‘Soğuktur’ denildi. Tabii reklamdaki kişi olduğunu bilmiyordum. Sonra toplantı ayarladık. Görüşmeye geldiği gün hayatım değişti.”

O gün hayatım değişti



Çocukluğundan da söz eden Aydilge, prematüre (erken doğum) bebek olduğunu ve bu yüzden ciddi sağlık sorunları yaşadığını anlattı:

“Ciğerlerim çok gelişmemişti. Etrafta ‘Nefes istiyorum, hava verin’ diye dolaşıyordum.
O yüzden hayatın kıymetini biliyorum.”

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#Aydilge#Utku Barış Andaç#Gazetehaberleri

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