O gülüşme Günel’i kızdırdı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 08:23

BURCU Esmersoy’un 6 yıl önce konuk olduğu İbrahim Selim’in YouTube programında, ‘Didem’ şarkısının klibiyle ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Esmersoy o programda “Hiç kabul ettiğin bir işle ilgili, ‘Allah kahretsin niye kabul ettim’ dediğin oldu mu? Günel’in ‘Didem’ klibinde oynaman dahil” sorusuna gülerek yanıt verdi:

“Şarkının böyle bir şarkı olduğunu bilmiyordum. Üniversitede okuyordum. Arkadaşım, İbrahim Tatlıses’le çalışıyordu. Bir gün beni arayarak; “Klip için ayarladığımız model gelemedi, beni kurtarır mısın?” dedi. Günlük ücreti de iyiydi. ‘Ne kadar izlenebilir ki bu’ dedim. Ünlü olacağımı düşünmemiştim.”

Burcu Esmersoy, Günel’in 1998’de yayınlanan ‘Didem’ şarkısının klibinde rol aldı.

COOL MUSUNUZ ŞİMDİ

Esmersoy’un bu yanıtı yeniden gündeme gelince Günel, sert tepki gösterdi:

“İnsan geçmişte yaşadıklarından utanmamalı değil mi? Şarkı söylemeyen birinin klibinde oynamadın. Oranı buranı açmadın, gençlik deyip geç. 2025 cool musunuz şimdi? Neyin komikliğini konuşuyorsunuz? Ağlanacak halinize gülüyorsunuz. Çünkü sizin sanat ve cool’luk anlayışınız, çıplaklık.”

 

