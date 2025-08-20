O gülüşme Günel’i kızdırdı

Haberin Devamı

Esmersoy o programda “Hiç kabul ettiğin bir işle ilgili, ‘Allah kahretsin niye kabul ettim’ dediğin oldu mu? Günel’in ‘Didem’ klibinde oynaman dahil” sorusuna gülerek yanıt verdi:

“Şarkının böyle bir şarkı olduğunu bilmiyordum. Üniversitede okuyordum. Arkadaşım, İbrahim Tatlıses’le çalışıyordu. Bir gün beni arayarak; “Klip için ayarladığımız model gelemedi, beni kurtarır mısın?” dedi. Günlük ücreti de iyiydi. ‘Ne kadar izlenebilir ki bu’ dedim. Ünlü olacağımı düşünmemiştim.”



Burcu Esmersoy, Günel’in 1998’de yayınlanan ‘Didem’ şarkısının klibinde rol aldı.



COOL MUSUNUZ ŞİMDİ



Esmersoy’un bu yanıtı yeniden gündeme gelince Günel, sert tepki gösterdi:

“İnsan geçmişte yaşadıklarından utanmamalı değil mi? Şarkı söylemeyen birinin klibinde oynamadın. Oranı buranı açmadın, gençlik deyip geç. 2025 cool musunuz şimdi? Neyin komikliğini konuşuyorsunuz? Ağlanacak halinize gülüyorsunuz. Çünkü sizin sanat ve cool’luk anlayışınız, çıplaklık.”