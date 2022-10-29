O gece yıldız gibi parlayacağız

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◊ “Kardeşlerim” dizisinde ilgiyle izleniyorsunuz. Yeni sezon çekimleri nasıl gidiyor?

- 3’üncü sezonumuzun çekimlerine tüm hızıyla başladık. Yoğun bir tempoyla devam ediyoruz.

◊ Dizide kardeşlerin birbirlerine olan güçlü bağı dikkat çekiyor. Sizin kardeşiniz var mı?

- Evet, abilerim ve ablam var, dört kardeşiz.

◊ Nasıl bir ilişkiniz var?

- Dördümüz de aileye çok düşkünüzdür. Birbirimize hep yaslanabilecek bir duvarızdır.

ASİYE’YE GÖRE DAHA ENERJİK VE EĞLENCELİYİM

◊ Canlandırdığınız Asiye karakteri zorluklarla mücadele etmesiyle ön plana çıkıyor. Sizin hayatta yaşadığınız en büyük zorluk ne oldu?

- Herkes mutlaka bir şeylerle sınanmıştır. Hayat mücadelelerle dolu. Ben de yaşadığım zorluklardan sonra kendime tutunacak şeyler buldum.

◊ Asiye karakteriyle ortak ve farklı yönleriniz neler?

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- Asiye duygularını çok belli edemeyen, bana göre daha kapalı bir karakter. Ben onun aksine daha enerjik ve eğlenceliyimdir. Ama anaçlığımız benziyor.

◊ Birlikte oynamayı çok istediğiniz isimler kimler?

- Haluk Bilginer ile çalışmak çok istiyordum. Ne mutlu ki yıllar önce aynı projede yer aldık.

GÖZÜMÜ BU SEKTÖRDE AÇTIM

◊ Oyunculuk sektörüne küçük yaşlarda adım attınız. Bunun olumlu ve olumsuz yanları neler oldu?

- Ben bu işin içerisinde piştim, gözümü sektörle açtım diyebilirim. Her şeyim oyunculukla şekillendi. Ve bence bu durum avantajlarla dolu, küçücükken usta isimlerle çalışıp çok şey kazandım.

◊ Set dışında neler yaparsınız?

- Ben pek sosyal kelebek değilimdir, set içerisindeki kalabalık bana yettiği için, set dışında genelde en yakın çevremle veya kendimle baş başa olurum. Set dışında beni görürseniz ya doğa ve hayvanlarla kendimi, zihnimi resetliyorumdur, bir şeyler okuyorumdur ya da oyunculuk, dans veya müzik ile ilgili kendimi geliştirecek şeylerle uğraşıyorumdur.

YOĞUNLUK BENİ BESLER

◊ Yakın çevrenizde en çok hangi özelliğinizle bilinirsiniz?

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- İlk tanıştığım insanlara karşı soğuğumdur, duvarlarım vardır, kendimi hemen açmak istemem. Ama yakın çevrem aslında beni duygusallığımla, tatlılığım ve pozitif enerjimle ifade ederler.

◊ Eğitim hayatınız nasıl gidiyor?

- Güzel Sanatlar Tiyatro bölümünde okuyorum. Tiyatro bambaşka bir dünya, o dünyayı öğrenmeden, bir şeyler okumadan, denemeden atlayıp geçemezdim.

◊ İş ve okul birlikte yürütmek zor oluyor mu?

- Tabii ki zor oluyor. Ama neyse ki zaten ikisinin de temeli aynı yere bağlanıyor. Zaten çalışmak benim için eziyet olmadı hiçbir zaman. Yoğunluk genelde beni besler.

BU ÖDÜLÜ ÇOK İSTİYORDUM

Gelelim Pantene Altın Kelebek gecesine... Rising Star seçildiniz. Böyle bir ödüle layık görülmek size ne hissettirdi?

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- Çok istediğim bir ödüldü, zamanının geldiğini biliyordum. Haberi alınca inanılmaz mutlu oldum.

Heyecanlı mısınız?

- Çok çok heyecanlıyım!

Geceyle ilgili hayalleriniz neler?

- Birer yıldız gibi parladığımız bir gece olacağını düşünüyorum. Gece için özenle hazırlanıyorum. Saçlarım konusunda da Önder Tiryaki’ye emanetim. O gece nasıl geçecek, ben de merakla bekliyorum.

BENİ HERKES TANISIN

◊ Oyunculukla ilgili hedefleriniz neler?

- Önce Türkiye’de beni herkes tanısın istiyorum, insanlar adımı bilsin. Sonrasında ise onlara potansiyelimi, yapabileceklerimi göstermek istiyorum. Yapılmamış şeyler yapmak herkesin hayalidir. Benim ise önümde bunun için yeterince uzun zaman var.

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◊ Bundan 10 yıl sonra kendinizi nerede hayal ediyorsunuz?

- Kendimi 10 yıl sonra, Türkiye’ye potansiyelimi göstermiş, kanıtlamış ve sonrasında dünya çapında saygı duyulan biri olmuş olarak görüyorum.