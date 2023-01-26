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O gece neler oldu? Ne yaptığımı bilseydin yüzüme tükürürdün!

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#Camdaki Kız#Camdaki Kız 66. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 23:13

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, heyecan dolu bir bölümle ekranlardaydı. Kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı dizide Nalan, Hayri ile yaşadıklarından sonra annesinin mezarına gitti ve ondan af diledi.

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Dizinin yeni bölümünde;

Gülcihan'ı derneğe götüren Nalan'ın bir anda ortadan kaybolması Koroğlu Köşkü'nde panik yarattı.

O gece neler oldu Ne yaptığımı bilseydin yüzüme tükürürdün

Hayri tarafından kaçırılan Nalan, evden çıktıktan sonra Billur'u aradı ve ondan yardım istedi.

Rafet Bey polise haber vermek üzereyken köşke dönen Nalan, Billur'un rahatsızlandığını, bütün gece ona refakat ettiğini söyledi.

"Panikle haber vermeyi unuttum" diyen Nalan'ın sözlerine Muzo hariç herkes inandı.

Hayri'nin Nalan'ı rahatsız ettiğini düşünen Muzo, Billur'u sıkıştırdı.

Arkadaşlarıyla çıktığı akşam yemeğinde Sedat'ı etrafında kızlarla eğlenirken gören Selen şoke oldu.

O gece neler oldu Ne yaptığımı bilseydin yüzüme tükürürdün

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Emir'in de aynı mekanda olması kardeşini babasına şikayet edeceğini söyleyen Selen'in elini kolunu bağladı.

Hayri ile yaşadığı yakınlaşmanın vicdan azabını çeken Nalan, annesinin mezarına giderek ondan af diledi.

Anne ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptığımı bilseydin yüzüme tükürürdün, bir daha bakmazdın ama keşke burada olsaydın. Bana ne yapacağımı söyleseydin... Bir şey söylemene de gerek yok sen bana bakardın ben ne yapmam gerektiğini bilirdim. Keşke yanımda olsaydın.

O gece neler oldu Ne yaptığımı bilseydin yüzüme tükürürdün

Nalan'ın Hayri ile birlikte olduğundan şüphelenen Billur, ondan gerçeği anlatmasını istedi.

O gece neler oldu Ne yaptığımı bilseydin yüzüme tükürürdün

Bu anlatılacak bir şey değil!

Sedat'ın "Siz bana değil, evliliği sallantıda olan Selen'e bakın" sözleri Gülcihan'ın kafasına takıldı.

O gece neler oldu Ne yaptığımı bilseydin yüzüme tükürürdün

Selen'in Emir ile yakınlaşmasından korkan Gülcihan, vakit kaybetmeden Emir'in karşısına çıktı.

Evli barklı kızımın peşinde dolaşmaya, onu rahatsız etmeye utanmıyor musun?

 Emir ise Gülcihan'a İstanbul'a döndüğünden beri Selen ile birlikte olduklarını söyledi. Kızı hakkında duyduklarından sonra eve güçlükle dönen Gülcihan bayıldı.

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O gece neler oldu Ne yaptığımı bilseydin yüzüme tükürürdün

Nalan'ın huzursuzluğunu anlamaya çalışan Muzo, Hayri'nin evine gitti. Ona Nalan'dan uzak durmasını söyledi. Hayri, Muzo'ya Nalan ile arasındaki her şeyin bittiğini anlattı.

O gece neler oldu Ne yaptığımı bilseydin yüzüme tükürürdün

Gülcihan, içinde bulunduğu zor durumu Cavit ile paylaştı. Cavit ise "Kızına güven" dedi.

Sedat çağırdığı için holdinge giden Nalan, kocasının baskıcı tavrına daha fazla kayıtsız kalamadı. Billur ile birlikte çıkan Nalan, geceyi arkadaşının evinde geçireceğini söyledi.

O gece neler oldu Ne yaptığımı bilseydin yüzüme tükürürdün

Billur ve Nalan akşam yemeği için dışarı çıktılar. Yemeğe sürpriz bir şekilde Hayri de dahil oldu.

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O gece neler oldu Ne yaptığımı bilseydin yüzüme tükürürdün

Emir ile konuştuklarının etkisinden bir türlü çıkamayan Gülcihan, Selen'i odasına çağırdı. Anne kızın konuşmalarına Levent de şahit oldu.

Levent, Selen'e "Bana anlatmak istediğin bir şey var mı?" diye sordu.

Dizinin finalinde;

Koroğlu Köşkü'ne gelen gizemli paket Rafet Bey'i tedirgin etti. Tako'ya paketi açtıran Rafet, Nalan'a yazılan onlarca mektubu görünce şoke oldu.

Nalan ile Billur'un birlikte yemeğe çıktıklarını öğrenen Sedat, restorana gitti. Kocasını karşısında gören Nalan büyük şaşkınlık yaşarken, sipariş vermek için masadan kalkan Hayri, Sedat'a yakalanmaktan son anda kurtuldu.

O gece neler oldu Ne yaptığımı bilseydin yüzüme tükürürdün

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 CAMDAKİ KIZ 67. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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#Camdaki Kız#Camdaki Kız 66. Bölüm#Kanal D

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