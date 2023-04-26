O fotoÄŸraflar baÅŸÄ±nÄ± yakacak... Mahkemede Ã§ok bÃ¼yÃ¼k hesaplaÅŸacaÄŸÄ±z

Haberin DevamÄ±

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Annesinden duyduklarÄ±ndan sonra eve giden TÃ¼rkan, Somer'e boÅŸanmakta kararlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃ¼rkan'Ä±n deÄŸiÅŸimine anlam vermekte zorlanan Somer, Ã¶fkeyle evden Ã§Ä±ktÄ±.

Teselliyi Mine'de arayan Somer, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan bir hata yaptÄ±.

Ã–zer'in hareketlerinden ÅŸÃ¼phelenen ve peÅŸine adam takan RÃ¼Ã§han, kocasÄ±nÄ±n Sevilay'Ä±n evine yerleÅŸtiÄŸini Ã¶ÄŸrendi.

Annesinin durumunun kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini haber alÄ±nca onu ziyarete giden TÃ¼rkan, evliliÄŸini bitirme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± haber verdi.

DÃ¶nÃ¼ÅŸ ise ablasÄ±na karÅŸÄ± mesafeli davrandÄ±, "Annemi bu kadar Ã¼zmeye ne hakkÄ±nÄ±z var" diyerek sitem etti.

TÃ¼rkan'Ä±n Somer'den boÅŸanma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen SadÄ±k, kÄ±zÄ±nÄ±n evine gitti. TÃ¼rkan, babasÄ±na da kararlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Haberin DevamÄ±

Somer bundan sonra sadece çocuÄŸumun babasÄ± olarak hayatÄ±mda kalacak

AkÅŸam yemeÄŸi iÃ§in Somer'i arayan RÃ¼Ã§han, geceyi Mine'de geÃ§ireceÄŸini Ã¶ÄŸrenince sinirlendi.

Â TÃ¼rkan ile konuÅŸan ve iÅŸ teklifini yineleyen RÃ¼Ã§han, "Åžirkette gÃ¼venebileceÄŸim birine ihtiyacÄ±m var" diyerek gelinini ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

YÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ± iÃ§in holdinge giden Somer, annesini beklerken karÅŸÄ±sÄ±nda TÃ¼rkan'Ä± gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.

RÃ¼Ã§han, TÃ¼rkan'Ä±n yeni yardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyerek adeta gÃ¼Ã§ birliÄŸinin mesajÄ±nÄ± verdi.

Åžirketinde baÅŸlatÄ±lan incelemenin hesabÄ±nÄ± sormak iÃ§in Somer'i arayan Mustafa, Derya ile evlendiÄŸini sÃ¶yledi.

GÄ°ZLÄ° NÄ°KAH ORTAYA Ã‡IKTI

Ä°ki kardeÅŸin konuÅŸmasÄ±na ÅŸahit olan TÃ¼rkan, Derya'yÄ± arayarak duyduklarÄ±nÄ±n doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

TÃœRKAN, DERYA'YA RESTÄ° Ã‡EKTÄ°

Kendisini ispiyonlayan kiÅŸinin DÃ¶nÃ¼ÅŸ olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen Derya, diline geleni saydÄ±.

SÄ±rrÄ± tutmayana kardeÅŸ deÄŸil, kalleÅŸ denir

Evlilik haberinin ardÄ±ndan soluÄŸu Ä°zmir'de alan TÃ¼rkan ve Somer, geceyi mecburen aynÄ± otelde, aynÄ± odada geÃ§irdi.

TÃœRKAN VE SOMER BAÅž BAÅžA

Gece yarÄ±sÄ± Mine'den gelen telefon ikilinin tadÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±.

HalasÄ±, tek bir bebeklik fotoÄŸrafÄ±nÄ±n bile olmayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sebebini arayan DÃ¶nÃ¼ÅŸ'Ã¼ TÃ¼rkan'Ä±n fotoÄŸrafÄ± ile ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Kendisinin sandÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla annesin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan DÃ¶nÃ¼ÅŸ, duyduklarÄ±yla yÄ±kÄ±ldÄ±.

DÃ–NÃœÅž, GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°N PEÅžÄ°NDE

Gizli nikah sonrasÄ± ilk kez yÃ¼zleÅŸen TÃ¼rkan ve Derya arasÄ±nda ipler gerildi.

KardeÅŸiz diye her yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±n hesabÄ±nÄ± size vermek zorunda deÄŸilim. Benim yolumbenim kararÄ±m

Sevilay'Ä±n sÃ¶ylediÄŸinin aksine saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen TÃ¼rkan, haberi Ã–zer ile paylaÅŸmak istedi ancak Ã–zer, ona fÄ±rsat vermeden telefonu kapattÄ±.

TÃ¼rkan, Ã–zer ile paylaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸi RÃ¼Ã§han'a anlattÄ±.

RÃœÃ‡HAN'IN ELÄ°NE GEÃ‡EN BÃœYÃœK KOZ NE?

Ellerinde Ã§iÃ§eklerle Sevilay'Ä±n evine egiden RÃ¼Ã§han, bombayÄ± Ã–zer'in kucaÄŸÄ±na bÄ±raktÄ±.

Sen vicdanlÄ± adamsÄ±ndÄ±r Özer, üzülme diye söylüyorum... Herkes saÄŸlÄ±klÄ±

Dizinin final sahnesinde,

Somer'in Mine ile birlikte yemeÄŸe Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen TÃ¼rkan ikiliyi takip etti.

Haberin DevamÄ±

KocasÄ± ile kÄ±zÄ±nÄ±n annesinin samimi fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§eken TÃ¼rkan, yeni bir savaÅŸÄ±n fitilini ateÅŸledi.

Ben senin gibi arkadan iÅŸ çevirmem Somer Korman! Bak apaçÄ±k niyetimle karÅŸÄ±ndayÄ±m... Mahkemede çok büyük hesaplaÅŸacaÄŸÄ±z!

Â