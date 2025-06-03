O daha karnÄ±ndayken terk edilmiÅŸti... BahtsÄ±z annesinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼...Gururum mezun oldu

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SonrasÄ±nda kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda bir deÄŸil tam iki kez kanserle boÄŸuÅŸtuÄŸunu, hatta hayattan umudunu kestiÄŸini sÃ¶yledi.

O sÃ¼reÃ§te zaten yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve ters giden estetik operasyonlar yÃ¼zÃ¼nden hem gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ bozuldu hem de mesleÄŸinden bile uzaklaÅŸmak zorunda kaldÄ±.

Ama ÅŸimdi bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± unuttu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hayatÄ±nÄ±n en mutlu anlarÄ±ndan birini yaÅŸadÄ±. BaÅŸÄ±na gelen bÃ¼tÃ¼n talihsizlikleri bir kenara koydu ve gururla gÃ¼lÃ¼msemeye baÅŸladÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biricik oÄŸlu liseden mezun oldu.

BÄ°RÄ°CÄ°K OÄžLU LÄ°SEDEN MEZUN OLDU

Bu iniÅŸli- Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± bir dÃ¶nemin en gÃ¶zde modellerinden biri olan Linda Evangelista.

60 yaÅŸÄ±ndaki Evangelista, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n zorluklarÄ±, kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nleri zihninin ve kalbinin uzak bir kÃ¶ÅŸesine kaldÄ±rÄ±p attÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mutlulÄŸunu yaÅŸadÄ±. Bu, onun geleceÄŸe de daha bÃ¼yÃ¼k bir umutla bakmasÄ±nÄ±n anahtarÄ±.

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Evangelista'nÄ±n, iÅŸ insanÄ± FranÃ§ois Henri Pinault ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen 18 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Augustin liseden mezun oldu.

ÃœnlÃ¼ model de Augustin'in bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼nde onu yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Mezuniyet tÃ¶reninde birlikte Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ± Ã¼nlÃ¼ model.

YanÄ±na da "Sonra bu oldu... Ben gururlu bir anneyim" notunu yazdÄ±. Tabii ki Evangelista'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±na Ã¼nlÃ¼ ve Ã¼nsÃ¼z takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum ve tebrik mesajÄ± geldi.

18 yaÅŸÄ±ndaki Augustin'in annesine olan benzerliÄŸi de gÃ¶zden kaÃ§madÄ±.Â





BABASI VE ÃœVEY ANNESÄ° DE YANINDAYDI

Linda Evangelista'nÄ±n oÄŸlu Augustin ÅŸerefine yaptÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda dikkat Ã§eken baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±.

Evangelista'nÄ± eski sevgilisi, Augustin'in babasÄ± Ã¼nlÃ¼ iÅŸ insanÄ± FranÃ§ois Henri Pinault da mutlu anne ile oÄŸlunu yalnÄ±z bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ± mezuniyet gÃ¼nÃ¼nde. Ama onlarÄ±n mutluluÄŸunu paylaÅŸan biri daha vardÄ±. Pinault'nun ÅŸimdiki karÄ±sÄ±, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Salma Hayek.

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Yeri gelmiÅŸken geÃ§miÅŸte yaÅŸananlara raÄŸmen FranÃ§ois Henri Pinault'nun eski sevgilisi Linda Evangelista ile yeni karÄ±sÄ± Salma Hayek'in arasÄ±nÄ±n gayet iyi olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modeli Evangelista son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve itiraf ettiÄŸi trajik olaylarla gÃ¼ndeme geliyor.

Augustin, Salma Hayek'in Ã¼vey oÄŸlu. Hem onunla hem de annesi Evangelista ile iyi bir ÅŸekilde geÃ§iniyor Hayek.Â

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Ä°KÄ° KEZ MEME KANSERÄ°NÄ° ATLATTI

ÃœnlÃ¼ model bundan iki yÄ±l Ã¶nce dÄ±ÅŸarÄ±dan kusursuz gibi gÃ¶rÃ¼nen hayatÄ±nÄ±n aslÄ±nda nasÄ±l da acÄ±larla dolu olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸti.

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Evangelista, 1987 ile 1993 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ilk evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ bir model ajansÄ±nÄ± mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan Gerald Marie'nin kendisini taviz ettiÄŸini aÄŸlayarak anlattÄ±.

Daha bunun yarattÄ±ÄŸÄ± ÅŸok sÃ¼rerken Evangelista, iki kez kansere yakalanÄ±p tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Yine budan iki yÄ±l Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ä°ki kez meme kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti Evangelista.

HastalÄ±ÄŸa ilk yakalandÄ±ÄŸÄ±nda Ã§are olarak iki memesini birden aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi Ã¼nlÃ¼ model. Ama bu da derdine derman olmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aynÄ± bÃ¶lgede bir kez daha tÃ¼mÃ¶r bulundu.

Evangelista hastalÄ±ÄŸÄ± atlatsa da "Bir ayaÄŸÄ±mÄ±n Ã§ukurda olduÄŸunu biliyorum" diyerek hissettiklerini anlattÄ± o dÃ¶nemde.

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ESTETÄ°K YÃœZÃœNDEN KARÄ°YERÄ° BÄ°TME NOKTASINA GELDÄ°

Linda Evangelista bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¶tesinde yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± estetikler yÃ¼zÃ¼nden bozulan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ daha da Ã¶nemlisi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle de gÃ¼ndeme geldi.

GeÃ§irdiÄŸi estetik operasyonlarÄ±n sonucunda vÃ¼cudu ve yÃ¼zÃ¼ deforme olan Evangelista uzun sÃ¼re ortada gÃ¶rÃ¼nmedi. Kariyeri bitme noktasÄ±na geldi. Fakat sonrasÄ±nda yine toparlandÄ±, hem hayata hem de mesleÄŸine dÃ¶ndÃ¼.

Ãœstelik oÄŸlu Augustin sayesinde yÃ¼zÃ¼ yeniden gÃ¼ldÃ¼ Ã¼nlÃ¼ modelin.



ile Linda Evangelista ile FranÃ§ois Henri Pinault , 2005 ile 2006 arasÄ±nda kÄ±sa bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. OÄŸluna hamileyken Pinhault, Salma Hayek ile flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±. Fakat bu yaÅŸananlar Evangelista ile Hayek'in ÅŸu anda iyi dost olmasÄ±nÄ± engellemedi. Hatta iki Ã¼nlÃ¼ bir dergi iÃ§in birlikte poz bile verdi.

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