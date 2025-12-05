Meğer o da ünlü olmadan önce adını değiştirmiş!

Haberin Devamı

Aslında bir zamanlar sosyete güzeli Paris Hilton'un asistanlığını yaparken ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı program sayesinde adını duyurdu.

Ünlenmesinde eski kocasının internete sızdırdığı müstehcen görüntülerinin katkısı olsa da sonrasında annesi Kris Jenner sayesinde kariyerini de servetini de iyi yönetmeyi bildi.

Üçüncü kocası Kanye West ile evliliğinden dünyaya gelen dört çocuğu ve neredeyse 2 milyarlık servetinin keyfini sürüyor ve para kazanmaya da devam ediyor.

Zaten bütün dünyada da Kim Kardashian denildiğinde akan sular duruyor.

ÜNLÜ OLMADAN ÖNCE ADINI FARKLI BİR HALE GETİRMİŞ

Peki ama onun ünlü olmadan önce gerçek adını değiştirdiğini biliyor muydunuz? Daha doğrusu ünlü olmadan çok kısa bir süre önce.

Aslına bakılırsa onunki diğer ünlüler gibi ismini tamamen değiştirmek değil. Sadece kısaltmak!

Kris Jenner ile bir dönemin ünlü avukatı Robert Kardashian'ın kızı olan Kim'in tam adı Kimberly Noel Kardashian. 45 yaşındaki yıldız da TV programında kamera karşısına çıkıncaya kadar hep Kimberly adını kullandı.

Fakat anlattığına göre Keeping Up With The Kardashians programına başlamadan hemen önce adını değiştirmeye yani kısaltmaya karar verdi.

Bunu da Time'a verdiği röportajda anlattı Kardashian… "Her zaman Kimberly adını kullanırdım. Ta ki TV programı için anlaşma imzalayıncaya kadar. Sonra prova çekimlerinde ekranda adımın nasıl göründüğüne baktım. Kimberly Kardashian. Söylemesi çok uzun" dedi Kardashian.

Bunun üzerine ekibe hemen öneride bulundu: "Haydi o zaman kısaltıp Kim diyelim."

ONU BÜTÜN DÜNYA BU İSMİYLE TANIYOR

Böylece bütün dünyanın tanıdığı Kim Kardashian ortaya çıktı.

Aslına bakılırsa bu durumu yine de garip bulduğunu saklamadı Kardashian: "Garipti çünkü okulda arkadaşlarım ve babam beni hep Kimberly diye çağırırdı" diye anlattı durumu.