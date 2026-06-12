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O da ışıltılı hayatını terk etti… Milyonluk malikanesini sattı, şimdi ormanda kendine kenevirden ev yapıyor!

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#Doğaya Kaçan Ünlüler#Zac Efron#Kenevir
O da ışıltılı hayatını terk etti… Milyonluk malikanesini sattı, şimdi ormanda kendine kenevirden ev yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 10:30

Ünlüler dünyasının birçok yıldız ismi son senelerde ihtişamlı hayatlarından, saray yavrusu gibi evlerinden bir bir vazgeçerek kendilerine gözlerden uzakta, doğayla iç içe, daha mütevazı hayatlar kurmaya başladı.

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Özellikle pandemi sürecinden sonra hızla artan bu haberlere bir yenisi daha eklendi.

Hollywood’un yıldız ismi Zac Efron’un da kendine gizlice böyle bir hayat kurmaya başladığı ortaya çıktı

O da ışıltılı hayatını terk etti… Milyonluk malikanesini sattı, şimdi ormanda kendine kenevirden ev yapıyor

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Üstelik ünlü oyuncu bu kendi memleketinin kırsal bölgelerinde değil, uzak diyarlarda yapmaya karar vermişti…

Zac Efron’un Avustralya'nın ıssız bölgelerindeki devasa yağmur ormanlarında gizlice hayalindeki evi inşa ettiği bu evi onunla birlikte yapan müteahhit açıkladı.

O da ışıltılı hayatını terk etti… Milyonluk malikanesini sattı, şimdi ormanda kendine kenevirden ev yapıyor

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Zac Efron’un da bir süredir zaten Avustralya’da yaşadığı ve evinin yapım aşamasına bizzat katıldığı birlikte çalıştığı müteahhitin yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla ortaya çıktı.

Zac Efron'un, 2020 yılında Covid-19 sırasında indirimli fiyata satın aldığı, meşhur plajıyla ünlü Byron'a yaklaşık bir saat uzaklıktaki Tweed Vadisi'ndeki bu yer içinde bulunduğu 128 hektarlık yağmur ormanı arazisini geliştirecek bir proje.

O da ışıltılı hayatını terk etti… Milyonluk malikanesini sattı, şimdi ormanda kendine kenevirden ev yapıyor

Son birkaç aydır inşaat çalışmaları giderek hızlanırken ünlü oyuncunun bu yere "Futurecave" yani gelecek mağarası adı verdiği de ortaya çıktı.

Zac Efron bu evi tasarlaması için Avustralyalı çevre tasarımcısı Joost Bakker'ı görevlendirdi.

O da ışıltılı hayatını terk etti… Milyonluk malikanesini sattı, şimdi ormanda kendine kenevirden ev yapıyor

Efron'un inşaat sırasında Avustralya'da kaldığını ise kendi hayranları dahil kimseler bilmiyordu. Ünlü tasarımcı geçen ay Instagram'da "Zac'in evine başlamak için heyecanlıyım!" diye yazmıştı.

Hollywood yıldızına yakın kaynaklar onun Los Angeles'taki malikanesini satışa çıkardıktan sonra kalıcı olarak Avustralya'ya taşınmayı düşündüğünü söylüyor.

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O da ışıltılı hayatını terk etti… Milyonluk malikanesini sattı, şimdi ormanda kendine kenevirden ev yapıyor

Bu kenevirden yapılan ev bölgedeki böceklerin yaşamını desteklemek ve diğer türlerin gelişmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış bitki ekosistemleriyle kaplı, kendi kendine yeten, sıfır atık bir ev olmayı hedefliyor.

O da ışıltılı hayatını terk etti… Milyonluk malikanesini sattı, şimdi ormanda kendine kenevirden ev yapıyor

Bakker, Homes To Love'a verdiği demeçte Zac Efron için "Avustralya zihniyetini ve tavrını çok seviyor ve sadece doğada zaman geçirmek istiyor" dedi. Üstelik bu ev doğayla öyle dost ki yapan kişi onu "Binayı, nesli tükenmekte olan birçok böcek ve türü yeniden hayata döndürmek için kullanıyoruz. Yani binayı, yaşam alanını yok etmek yerine, yaşam alanı yaratmak için kullanabiliyoruz” diye tarif ediyor.

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O da ışıltılı hayatını terk etti… Milyonluk malikanesini sattı, şimdi ormanda kendine kenevirden ev yapıyor

Doğayla uyumlu ve birçok faydası olan kenevir bitkisinden elde edilen malzemelerle yapılan evinin inşaatının her aşamasında Zac Efron’un da bizzat çalışanların yanında olduğu ekibin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıktı.

Zac Efron’un bu çığır açan, doğa dostu yeni evinin 6 odalı olacağı ve toplam maliyetinin de 2 milyon 850 bin dolara ulaşacağı söyleniyor…

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#Doğaya Kaçan Ünlüler#Zac Efron#Kenevir

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