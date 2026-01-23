O büyük aşk şimdi neye yarar! Mutlu evlilikleri ellerinden kayıp gitti… Aralarına giren mesafe artık kapanmaz

Haberin Devamı

Şimdilerde ise bu ünlü çiftin evliliğinin çoktan bittiği, yakında onlardan bir ayrılık haberinin geleceği konuşulmaya başladı…

BİTMEYEN DEDİKODULAR GERÇEK Mİ OLACAK?

Üstelik bu dedikodular o kadar yeni de değil. Chris Hemsworth ve Elsa Pataky, aylardır evliliklerinin yolunda gitmediği haberleriyle gündeme gelmekten kurtulamıyor.

Bunu sebebi de artık büyük ölçüde ayrı hayatlar yaşamaya başladıkları fikri.

Bir zamanlar ayrılmaz bir ikili gibi davranan ünlü karı koca son bir senedir hep ayrı yerlerde ortaya çıkıyorlar, birbirlerinden ayrı tatillere çıkıyorlar ve işlerinin yoğunluğu da giderek onları uzaklaştırıyor.

Etraflarından sürekli ayrılık söylentileri yayınlan ünlü çift ne zaman bu haberler manşetlere taşınsa hemen baş başa bir mutluluk pozu paylaşıp bu dedikodulara bir son vermeye çalışıyor.





ÇARESİZ KALINCA YAKIN DOSTUNA SIĞINDI: BİZE AKIL VER, EVLİLİK ELDEN GİDİYOR

Ancak son zamanlarda evliliğindeki krizi çözemez hale gelen Chris Hemsworth’ün yakın dostu Matt Damon’dan yardım istediği de konuşulmaya başlanınca yıldız ismin Elsa Pataky’yle evliliğinin temelinden sarsıldığı artık bir dedikodu olmaktan çıkmış gibi görünüyor.

2026’nın hemen başında 16’ncı evlilik yıl dönümlerini kutlayan Chris Hemsworth ve Elsa Pataky’nin ilişkilerinin bir kırılma noktasına geldiği ve bunun artık dönüşü olmayan bir yola girdiği Hollywood’un son zamanlarda en çok konuşulan magazin dedikodusu haline geldi.





İŞLERİ VE HAYATLARI AYRILDI, MUTLULUKLARINA GÖLGE DÜŞTÜ

Yıllar yılı büyük bir mutluluk sergileyen ve mutlu evlilikleri sinema dünyasında parmakla gösterilen çiftin yoğun film çekim programları, birbirlerinden uzun süreler ayrı kalmaları ve artık önceliklerinin farklılaşmasının bir zamanlar sarsılmaz görünen ilişkilerine benzeri görülmemiş bir gerginlik getirdiği söyleniyor.

42 yaşındaki Hemsworth ve 49 yaşındaki Pataky, en son Sydney Limanı'nda bir yatta yılbaşı gecesini birlikte kutlarken görüldüler ancak ünlü çift artık nadir şekilde hayranlarının karşısına bir arada çıkmaya başladı.

Chris Hemsworth’ün büyük bir Marvel yıldızı olmasından sonra artan iş temposu ve sürekli film çekimleri için dünyanın dört bir yanını dolaşmaya başlaması çiftin arasındaki duygusal mesafeyi de artırdı ve bu da evliliğin sarsılmasına neden oldu.

“HER ŞEY YOLUNDAYMIŞ GİBİ YAPIYORLAR AMA…”

Ünlü oyuncunun yakın zaman önce sahildeyken özel tasarım siyah taşlı evlilik yüzüğü olmadan fotoğraflanmasının ardından, ilişkilerinin durumu hakkındaki spekülasyonlar yoğunlaştı.

Çifte yakın olanlara göre, iki ayrı kariyeri dengelemenin zorlukları ikili arasında büyük bir ayrılığa neden oluyor.

"Dışarıdan her şeyin yolunda olduğunu ısrarla söylüyorlar, ancak onlarla zaman geçirenler gerginliği görebiliyor. Dünyanın iki uzak ucunda uzun süre yaşamak ve çalışmak istisna olmaktan ziyade rutin hale geldi ve zamanla bu tür bir mesafe, bir zamanlar paylaştıkları rahatlığı ve yakınlığı sessizce aşındırdı."

Eski bir model olan ve artık kocası gibi oyunculuk yapan Elsa Pataky, geçmişte yoğun kamuoyu baskısı altında kalan bir evliliğin gerçekleri hakkında açık sözlü bir şekilde konuşmuş ve "Evlilik sürekli çalışma gerektirir ve zor dönemlerden çok şey öğrenirsiniz. Birlikte büyümeye devam etmeye, yollarınızın kesişmeye devam etmesini sağlamaya çalışmalısınız. Uyum sağlamaya hazır olmalısınız ve sizi ayıran durumlar olduğu için birbirinizi tekrar nasıl bulacağınızı bilmeniz gerekiyor." demişti.

EVLİLİKTE 15 YILI YENİ DEVİRMİŞLERDİ

2010’da evlenen Chris Hemsworth ve Elsa Pataky çiftinin 13 yaşında India adında bir kızları ve 11 yaşında Tristan ve Sasha adında ikizleri var.

Çift uzun süre önce Los Angeles’tan ve Hollywood’dan uzaklaşmış ve çocuklarını Chris Hemsworth’ün memleketi Avustralya’da büyütmüşlerdi.