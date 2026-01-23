×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

O büyük aşk şimdi neye yarar! Mutlu evlilikleri ellerinden kayıp gitti… Aralarına giren mesafe artık kapanmaz

Güncelleme Tarihi:

#Chris Hemsworth#Elsa Pataky#Ünlü Çiftler
O büyük aşk şimdi neye yarar Mutlu evlilikleri ellerinden kayıp gitti… Aralarına giren mesafe artık kapanmaz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 07:10

Aşkla bakan gözlerini, boy boy çocuklarını, birbirlerinin kariyerlerine verdikleri destekle büyüyen başarılarını görenler onlara gıptayla bakıyordu. Herkes onlara “Hollywood’un altın çifti” derken sarı saçlarını değil bu mutlu yuvayı kastediyordu…

Haberin Devamı

Şimdilerde ise bu ünlü çiftin evliliğinin çoktan bittiği, yakında onlardan bir ayrılık haberinin geleceği konuşulmaya başladı…

BİTMEYEN DEDİKODULAR GERÇEK Mİ OLACAK?

Üstelik bu dedikodular o kadar yeni de değil. Chris Hemsworth ve Elsa Pataky, aylardır evliliklerinin yolunda gitmediği haberleriyle gündeme gelmekten kurtulamıyor.

O büyük aşk şimdi neye yarar Mutlu evlilikleri ellerinden kayıp gitti… Aralarına giren mesafe artık kapanmaz

Bunu sebebi de artık büyük ölçüde ayrı hayatlar yaşamaya başladıkları fikri.

Bir zamanlar ayrılmaz bir ikili gibi davranan ünlü karı koca son bir senedir hep ayrı yerlerde ortaya çıkıyorlar, birbirlerinden ayrı tatillere çıkıyorlar ve işlerinin yoğunluğu da giderek onları uzaklaştırıyor.

Haberin Devamı

Etraflarından sürekli ayrılık söylentileri yayınlan ünlü çift ne zaman bu haberler manşetlere taşınsa hemen baş başa bir mutluluk pozu paylaşıp bu dedikodulara bir son vermeye çalışıyor.

O büyük aşk şimdi neye yarar Mutlu evlilikleri ellerinden kayıp gitti… Aralarına giren mesafe artık kapanmaz

ÇARESİZ KALINCA YAKIN DOSTUNA SIĞINDI: BİZE AKIL VER, EVLİLİK ELDEN GİDİYOR

Ancak son zamanlarda evliliğindeki krizi çözemez hale gelen Chris Hemsworth’ün yakın dostu Matt Damon’dan yardım istediği de konuşulmaya başlanınca yıldız ismin Elsa Pataky’yle evliliğinin temelinden sarsıldığı artık bir dedikodu olmaktan çıkmış gibi görünüyor.

2026’nın hemen başında 16’ncı evlilik yıl dönümlerini kutlayan Chris Hemsworth ve Elsa Pataky’nin ilişkilerinin bir kırılma noktasına geldiği ve bunun artık dönüşü olmayan bir yola girdiği Hollywood’un son zamanlarda en çok konuşulan magazin dedikodusu haline geldi.

O büyük aşk şimdi neye yarar Mutlu evlilikleri ellerinden kayıp gitti… Aralarına giren mesafe artık kapanmaz

İŞLERİ VE HAYATLARI AYRILDI, MUTLULUKLARINA GÖLGE DÜŞTÜ

Yıllar yılı büyük bir mutluluk sergileyen ve mutlu evlilikleri sinema dünyasında parmakla gösterilen çiftin yoğun film çekim programları, birbirlerinden uzun süreler ayrı kalmaları ve artık önceliklerinin farklılaşmasının bir zamanlar sarsılmaz görünen ilişkilerine benzeri görülmemiş bir gerginlik getirdiği söyleniyor.

Haberin Devamı

42 yaşındaki Hemsworth ve 49 yaşındaki Pataky, en son Sydney Limanı'nda bir yatta yılbaşı gecesini birlikte kutlarken görüldüler ancak ünlü çift artık nadir şekilde hayranlarının karşısına bir arada çıkmaya başladı.

O büyük aşk şimdi neye yarar Mutlu evlilikleri ellerinden kayıp gitti… Aralarına giren mesafe artık kapanmaz

Chris Hemsworth’ün büyük bir Marvel yıldızı olmasından sonra artan iş temposu ve sürekli film çekimleri için dünyanın dört bir yanını dolaşmaya başlaması çiftin arasındaki duygusal mesafeyi de artırdı ve bu da evliliğin sarsılmasına neden oldu.

“HER ŞEY YOLUNDAYMIŞ GİBİ YAPIYORLAR AMA…”

Ünlü oyuncunun yakın zaman önce sahildeyken özel tasarım siyah taşlı evlilik yüzüğü olmadan fotoğraflanmasının ardından, ilişkilerinin durumu hakkındaki spekülasyonlar yoğunlaştı.

Haberin Devamı

O büyük aşk şimdi neye yarar Mutlu evlilikleri ellerinden kayıp gitti… Aralarına giren mesafe artık kapanmaz

Çifte yakın olanlara göre, iki ayrı kariyeri dengelemenin zorlukları ikili arasında büyük bir ayrılığa neden oluyor.

"Dışarıdan her şeyin yolunda olduğunu ısrarla söylüyorlar, ancak onlarla zaman geçirenler gerginliği görebiliyor. Dünyanın iki uzak ucunda uzun süre yaşamak ve çalışmak istisna olmaktan ziyade rutin hale geldi ve zamanla bu tür bir mesafe, bir zamanlar paylaştıkları rahatlığı ve yakınlığı sessizce aşındırdı."

O büyük aşk şimdi neye yarar Mutlu evlilikleri ellerinden kayıp gitti… Aralarına giren mesafe artık kapanmaz

Eski bir model olan ve artık kocası gibi oyunculuk yapan Elsa Pataky, geçmişte yoğun kamuoyu baskısı altında kalan bir evliliğin gerçekleri hakkında açık sözlü bir şekilde konuşmuş ve "Evlilik sürekli çalışma gerektirir ve zor dönemlerden çok şey öğrenirsiniz. Birlikte büyümeye devam etmeye, yollarınızın kesişmeye devam etmesini sağlamaya çalışmalısınız. Uyum sağlamaya hazır olmalısınız ve sizi ayıran durumlar olduğu için birbirinizi tekrar nasıl bulacağınızı bilmeniz gerekiyor." demişti.

Haberin Devamı

O büyük aşk şimdi neye yarar Mutlu evlilikleri ellerinden kayıp gitti… Aralarına giren mesafe artık kapanmaz

EVLİLİKTE 15 YILI YENİ DEVİRMİŞLERDİ

2010’da evlenen Chris Hemsworth ve Elsa Pataky çiftinin 13 yaşında India adında bir kızları ve 11 yaşında Tristan ve Sasha adında ikizleri var.

Çift uzun süre önce Los Angeles’tan ve Hollywood’dan uzaklaşmış ve çocuklarını Chris Hemsworth’ün memleketi Avustralya’da büyütmüşlerdi.

Gözden KaçmasınMutlu yuvası dağılmak üzere… Soluğu arkadaşının yanında aldı: Bana bir akıl ver karım elden gidiyorMutlu yuvası dağılmak üzere… Soluğu arkadaşının yanında aldı: Bana bir akıl ver karım elden gidiyor!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Chris Hemsworth#Elsa Pataky#Ünlü Çiftler

BAKMADAN GEÇME!