‘O bizim komşumuz’ diyordu… Daha evliyken bulduğu sevgilisiyle nişanlandı!

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Kevin Costner ve eski eşi Christine Baumgartner, üç çocuk sahibi oldukları 19 yıllık evliliklerini 2023’te bitirdiler.

Kocasının kendini işlerine çok fazla kaptırması yüzünden mutsuz olduğu söylenen Christine Baumgartner’ın ayrılık kararını bu yüzden aldığı konuşuldu.

İlerleyen günlerde yaşananlarsa deyim yerindeyse “çirkin” yüzleşmelere sahne olacaktı… Bu mutlu aile tablosunun sonu kimselerin beklemediği kadar kavgalı ve dedikodulu oldu...

SON YILLARIN EN ÇOK KONUŞULAN BOŞANMALARINDAN BİRİ OLDU

Aylar süren boşanma davasında Kevin Costner evlilik öncesi anlaşmasını gerekçe göstererek onu terk eden eski eşini yaşadıkları evden tahliye ettirdi.

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Christine Baumgartner ise sürekli olarak Costner’dan daha fazla tazminat ve nafaka istediği duruşmalarda “Çocuklarımın alıştığı lüks bir hayat tarzı var, bundan vazgeçemezler” diyerek tepki topladı.

19 yıl evli kaldıktan sonra ayrılan Kevin Costner ve Christine Baumgartner önce malk mülk kavgası yaptı ardından gelen ihanet iddiaları da aylarca konuşuldu

Kevin Costner onu “servet avcısı” olmakla, Baumgartner ise Hollywood yıldızı eski eşini kendisinden “mal kaçırmakla” suçladı.

Bir noktada eski eşlerin evlerindeki tencere tavalar için bile kavgaya tutuştuğu haberleri basına yansıdı. Birlikte üç çocuk büyüten eski eşler artık kanlı bıçaklı düşman oldu

NAFAKA KAVGASINDA YENİK DÜŞTÜ, İHANET SÖYLENTİLERİ BİTMEDİ

Çift en sonunda davayı sonlandırdı, Christine Baumgartner talep ettiği nafakanın epey altında bir rakama razı gelip imzayı attı.

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Ama tüm bu kavgaların ortasında duyulan bir iddia her şeyi unutturdu. Kevin Costner eski eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi, üstelik adres de gösterdi!

İkilinin ilk fotoğrafı boşanma davası sürerken çekilmişti... "Arkadaş" olduklarını söyleyen ikili Hawaii'de bir grup arkadaşlarıyla tatil yaptı

Kevin Costner'ın eski eşi Christine Baumgartner, Hollywood ikonundan ayrıldıktan iki yıldan kısa bir süre sonra eski arkadaşı Josh Connor ile nişanlandı.

HEPSİ BİRBİRİYLE ARKADAŞTI!

49 yaşındaki finansçı Josh Connor ve Christine Baumgartner daha boşanma gerçekleşmeden çoktan birlikte yakalanıyor, verdikleri yan yana fotoğraflar da arkadaşlıklarına bağlanıyordu.

Kevin Costner'ın Josh Connor ve Christine Baumgartner arasındaki aşka tepkisi çok sert oldu, usta aktörden "Bu ikisi benim paramı birlikte yiyor" çıkışı bile geldi

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Josh Connor, Kevin Costner ve Christine Baumgartner çiftinin komşusuydu ve Costner’la da tanışıyordu hatta arlarında arkadaşlık da vardı.

Christine Baumgartner ihanet iddialarını şiddetle reddetse de boşanma davası bittikten sonra her geçen gün Josh Connor’la yakınlaşmaya devam etti, kısa bir süre sonra da aşkını ilan edip sevgilisiyle el ele gezmeye başladı. Christine Baumgartner'ın Josh Connor'a kendisine boşanma sürecinde herkes sırt çevirmişken çok destek olduğu için bağlandığı söyleniyor

DENİZ KIYISINDA ROMANTİK TEKLİF

İhanetin gölgesinde başlayan yasak aşklarını artık özgürce yaşamaya başlayan çiftin 26 Ocak’ta nişanlandıkları ortaya çıktı.

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Üstelik Josh Connor kimselerin olmadığı bomboş bir sahilde, tam da ince bir yağmur yağmak üzereyken dizlerinin üzerine çökmüş ve Baumgartner’a evlenme teklif etmişti.

Bir kaynak şunları söyledi: 'Yağmur yağmak üzereydi, bu yüzden Josh dizlerinin üzerine çöktüğünde sahilde neredeyse hiç kimse yoktu. Ünlü aşıkların üçer çocukları var, evlendiklerinde sekiz kişilik büyük bir aile olacaklar

ALTI ÇOCUKLU BÜYÜK BİR AİLE OLACAKLAR

Çiftin yakınları evlenme teklifine şaşırmadı ve ünlü aşıkların neredeyse her anlarını birlikte geçirdiğini, çok mutlu olduklarını ve ortak gelecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

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Christine Baumgartner’ın Kevin Costner’la evliliğinden 17 yaşında Cayden, 15 yaşında Hayes ve 14 yaşında Grace adında üç çocuğu var. Josh Connor da bir önceki evliliğinden üç çocuk babası.