O bebeksi görüntüsü hatıralarda kaldı... Güzelleşme hırsı ünlü oyuncunun yüzünü de parasını da aldı götürdü

Ama sonra gösteri dünyasındaki birçok kişi gibi kendini daha güzel ve daha genç görünme hırsına kaptırdı... Bir yandan da kötü alışkanlıkların pençesine düştü. Elbette onlar da görüntüsünü kötü etkiledi.

Eski haline yaklaşabilmek için yine estetik kliniklerin kapısını aşındırmaya başladı. İş öyle çığırından çıktı ki artık ne kadar para akıtsa da o güzel görünme hırsının bedelini ödemeye yetmiyor.

ERKEN ŞÖHRET YÜZÜNDEN YOLUNU ŞAŞIRDI

Bu anlattığımız ünlü henüz 16 yaşındayken kamera karşısına geçtiği EastEnders adlı diziyle tanınan Daniella Westbrook…

Şu anda 53 yaşında olan Westbrook da erkenden gelen şöhret yüzünden başı dönüp yolunu şaşıranlardan biri...

Kapıldığı uyuşturucu alışkanlığı yüzünden burnu deforme olan oyuncu, yıllardır bu sorununa kesin bir çözüm bulamadı.

Bir dizi estetik operasyon geçirdi ama hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Hem parası boşa gitti hem de deforme olan burnu yüzünden nefes bile alamaz oldu.

BİR UMUT DUBAİ'NİN YOLUNU TUTTU

Defalarca görüntüsünü düzeltmek için bıçak altına yatsa da bir türlü çare bulamadı... Şimdi de bir umut Dubai'nin yolunu tuttu ve bir kez daha kendini estetik kliniklere emanet etti.

Westbrook geçtiğimiz günlerde objektiflere takıldı. Ameliyatın izlerini taşıyan yüzü artık iyice tanınmaz hale gelmişti.

Yüzünü düzelttirip eski haline biraz olsun yaklaştırmak istese de görünüşe göre pek de öyle olmayacak gibi.

Daniella Westbrook, Dubai'de yüz, boyun ve çene gerdirme operasyonu geçirdi. Yine de son haline bakılırsa bu dizi dizi operasyonların devamı da gelecek.

Westbrook, yüzünü düzelttirmek için şu ana kadar avuç dolusu para harcadı. Ama görünüşe göre bir türlü durmayacak.

EVİNDEKİ AYNALARI BİLE KALDIRMIŞTI

Westbrook, aslında kapıldığı bu girdabın kendisini nasıl etkilediğini de anlatıyor sık sık.

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda bir ara iyice kötü hissettiğini ve kendi yüzünü görmemek için aynaları bile kaldırdığını itiraf etti.

"Evimdeki bütün aynaları kaldırdım. Durum o kadar kötüleşmişti ki kendi yüzüme bile bakamaz olmuştum. Herkesin haklı olduğunu, gerçekten çok çirkin göründüğümü düşünüyordum" diye konuştu.

Daniella Westbrook'un eriyen burun kıkırdağını düzeltmek amacıyla kaburgalarından birinden kıkırdak dokusu alındı. Bu şekilde estetik operasyon geçirdi ama onun da sonucu başarısızdı.

O günleri de "Görünüşümden nefret ediyordum. Düzgün nefes alamıyordum, insanlar bana sataşıyor, küfün ediyor, ne kadar çirkin olduğumu söylüyorlardı" sözleriyle ifade etti Westbrook.

AVUÇ AVUÇ PARA HARCIYOR

Ama görünüşe göre bir türlü istediği sonucu elde edemedi. Çünkü hala estetik doktorların kapısını aşındırıyor.

Bu defa da çare olarak Dubai'nin yolunu tuttu. Bunun bedeli ise öyle hafif değil.Erkenden şöhret olan ama bunu bir türlü idare edemeyen Westbrook'un yüzünü düzelttirmek için yaptırdığı ve gelecekte yaptıracağı bütün bu işlemler için yarım milyon sterlini de elden çıkarmış olacak!

Daniella Westbrook, aslında güzel yüz hatlarına sahipti. Yıllar geçtikçe de görüntüsü o moda deyimle "oturdu.."





Belki de kendini doğal akışa bıraksa, burun kemiğini eriten kötü alışkanlıklara kapılmasa, durmadan estetik yaptırmasa daha farklı bir şekilde yaş alacaktı.