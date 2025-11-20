Haberin DevamÄ±

AralarÄ±ndan bazÄ±larÄ± katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu yarÄ±ÅŸmalarda kraliÃ§elik tacÄ±nÄ± bile giydi... Ä°ÅŸte bugÃ¼n de bu yarÄ±ÅŸmalardan birinde heyecan dorukta... 21 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼ Tayland'da Miss Universe (Kainat GÃ¼zeli) seÃ§ilecek.

DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lan ve her biri dereceye girmek iÃ§in Ã§abalÄ±yor. Ä°ÅŸte bunlardan biri var ki TÃ¼rkiye'nin kalbinin bir baÅŸka heyecanla Ã§arpmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor: Ceren Arslan!

Ã‡OKTAN DÃœNYANIN SEMPATÄ°SÄ°NÄ° KAZANDI

2025 yÄ±lÄ±nÄ±n Kainat GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã¼lkemizi temsil eden Ceren Arslan uzun sÃ¼redir Tayland'da kampta... YarÄ±n da yarÄ±ÅŸmanÄ±n son aÅŸamasÄ±nda podyuma Ã§Ä±kacak.

Gelin, Ceren Arslan'Ä± biraz daha yakÄ±ndan tanÄ±yalÄ±m...

Haberin DevamÄ±

1999 yÄ±lÄ±nda Antalya'da dÃ¼nyaya gelen Ceren Arslan, Hacettepe Ãœniversitesi Dilbilimi ve Ã‡eviri bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun oldu.

KARÄ°YERÄ°NE MODELLÄ°KLE BAÅžLADI

26 yaÅŸÄ±ndaki Ceren, Erasmus programÄ±na katÄ±larak BelÃ§ika'nÄ±n Ghent Ãœniversitesi'nde de bir sÃ¼re eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼.

Arslan, hem Ä°ngilizce hem de FransÄ±zcayÄ± akÄ±cÄ± bir ÅŸekilde konuÅŸuyor. Ãœniversite eÄŸitimini farklÄ± bir alanda gÃ¶rse de Ceren Arslan, profesyonel modellik de yapÄ±yor.

TÃ¼rkiye'nin Kainat GÃ¼zeli adayÄ± Ceren Arslan, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda, 2021 yÄ±lÄ±nda kaybettiÄŸi ninesini de hiÃ§ unutmuyor.Â

Türkiye'de 96 yÄ±llÄ±k bir geçmiÅŸi var güzellik yarÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n. Feriha Tevfik'in ilk Türkiye güzeli seçildiÄŸi 1929 yÄ±lÄ±ndan bu yana çok sayÄ±da genç kÄ±z gelip geçti o kraliçelik koltuÄŸundan. Özellikle de bir dönem gösteri dünyasÄ±nda kariyer yapmak isteyenler için önemli bir kilometre taÅŸÄ±ydÄ± bu yarÄ±ÅŸmalar. Oralarda taç giyenler, kariyer yolculuÄŸunda daha hÄ±zÄ± adÄ±mlarla ilerliyordu.

GÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda taÃ§ giyen genÃ§ kÄ±zlarÄ±n birÃ§oÄŸu belki baÅŸlarda Ã¶yle bir amaÃ§larÄ± olmasa da sonrasÄ±nda spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda kariyer yaptÄ±. Sinema, TV dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m attÄ±.

BazÄ±larÄ± bu alandaki kariyerlerini uzun zaman devam ettirse de bazÄ±larÄ± farklÄ± hayat yollarÄ± seÃ§ti, spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan Ã§ekildi.

Haberin DevamÄ±

Elbette TÃ¼rkiye GÃ¼zeli unvanÄ± alan bu genÃ§ kÄ±zlar, Ã¼lkemizi yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki yarÄ±ÅŸmalarda da temsil etti. Kimi Avrupa GÃ¼zeli seÃ§ildi, kimi DÃ¼nya GÃ¼zeli unvanÄ±nÄ± aldÄ±.

Ä°simlerini dÃ¼nya Ã§apÄ±nda duyuran bu gÃ¼zellik kraliÃ§elerini hatÄ±rlayalÄ±m ve ÅŸimdi neler yaptÄ±klarÄ±na bir gÃ¶z atalÄ±m istedik.

TÃ¼rkiye'yi Kainat GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ±nda temsil eden Ceren Arslan, Ã‡erkes kÃ¶kenli bir aileden geliyor. AynÄ± zamanda halk danslarÄ±yla da ilgileniyor.

DALLI GÃœLLÃœ ELBÄ°SESÄ° DE TACI KADAR KONUÅžULDU

Azra AkÄ±n ile baÅŸlayalÄ±m. Azra AkÄ±n, 2002 yÄ±lÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye GÃ¼zeli. AynÄ± yÄ±l TÃ¼rkiye'yi temsil ettiÄŸi yarÄ±ÅŸmada DÃ¼nya GÃ¼zeli seÃ§ildi. Finalde giydiÄŸi o Ã§iÃ§ekli elbise de en az AkÄ±n'Ä±n gÃ¼zelliÄŸi ve kazandÄ±ÄŸÄ± tacÄ± kadar uzun sÃ¼re konuÅŸuldu.

Haberin DevamÄ±

Ã–zellikle gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼yle seÃ§ici kurul Ã¼yelerini etkiledi. Ondan sonra kariyerini oyuncu ve sunucu olarak sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Bir dÃ¶nem dans yarÄ±ÅŸmasÄ±nda bu konudaki yeteneÄŸiyle dikkat Ã§eken Azra AkÄ±n, sinemadan sonra tiyatro sahnesine de Ã§Ä±ktÄ±.

O ARTIK Ä°KÄ° Ã‡OCUK ANNESÄ°

Azra AkÄ±n 2017 yÄ±lÄ±nda Atakan Koru ile evlendi. Ã‡ift Ã¶nce Demir adÄ±nÄ± verdikleri bir erkek evlat sahibi oldu.

GeÃ§en yÄ±l da kÄ±zlarÄ± Arya dÃ¼nyaya geldi. Aradan yÄ±llar geÃ§se de Azra AkÄ±n, hala kendisine DÃ¼nya GÃ¼zeli unvanÄ±nÄ± kazandÄ±ran fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ koruyor.

Â

Atakan Koru ile evli olan Azra AkÄ±n, artÄ±k iki Ã§ocuk annesi.

Haberin DevamÄ±

Genellikle uzun saÃ§larÄ±yla dikkat Ã§eken katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n oturduÄŸu kraliÃ§elik koltuÄŸuna 1981 yÄ±lÄ±nda tÃ¼m bu kurallarÄ± ters yÃ¼z eden NazlÄ± Deniz KuruoÄŸlu oturdu.

FarklÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle Ã¶nce TÃ¼rkiye'deki yarÄ±ÅŸmada birinci seÃ§ildi. ArdÄ±ndan da bir yÄ±l sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmada Avrupa GÃ¼zeli seÃ§ildi.

Â

ÅžÄ°MDÄ° DOÄžANIN KOLLARINDA SPOT IÅžIKLARINDAN UZAKTA YAÅžIYOR

Balerin olan KuruoÄŸlu, birÃ§ok gÃ¼zellik kraliÃ§esinin aksine spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rmedi yaÅŸamÄ±nÄ±. Son yÄ±llarda KuÅŸadasÄ±'nÄ±n Caferli KÃ¶yÃ¼'nde yaÅŸÄ±yor ve turizm sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶steriyor.

Haberin DevamÄ±

HEM TÃœRKÄ°YE'NÄ°N HEM AVRUPA'NIN EN GÃœZELÄ° SEÃ‡Ä°LDÄ°

NeÅŸe Erberk ise 1983 TÃ¼rkiye gÃ¼zeli. Bir yÄ±l sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmada Avrupa'nÄ±n en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ildi. BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nde eÄŸitimini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bir yandan da modellik yaptÄ±.

KIZI DA YILLAR SONRA TÃœRKÄ°YE 3'ÃœNCÃœ GÃœZELÄ° SEÃ‡Ä°LDÄ°

Åžimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi bir iÅŸ kadÄ±nÄ± olan NeÅŸe Erberk, bir modellik ajansÄ± ve bir anaokulunun sahibi. Bir sÃ¼redir bir ayaÄŸÄ± ABD'de bir ayaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan Erberk'in kÄ±zlarÄ±ndan Selin Erberk GÃ¼rdikyan da 2022'de TÃ¼rkiye ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ GÃ¼zeli seÃ§ildi.

Arzum Onan da hem TÃ¼rkiye'de hem de Avrupa'da taÃ§lÄ± gÃ¼zellerden. 1993 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye gÃ¼zeli seÃ§ildi. Bir yÄ±l sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmadan Avrupa gÃ¼zeli unvanÄ±yla dÃ¶ndÃ¼.

GÃœZELLÄ°ÄžÄ° HALA YERLÄ° YERÄ°NDE

Uzun sÃ¼re oyunculuk yaptÄ±. SonrasÄ±nda seramik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k verdi. Arzum Onan, oyuncu Mehmet AslantuÄŸ ile 1996 ve 2023 arasÄ±nda sÃ¼ren bir evlilik yaptÄ±.

ÃœnlÃ¼ Ã§ift boÅŸandÄ± ama 24 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Can'a ortak ebeveynlik yapmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Filiz Vural 1970 yÄ±lÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye gÃ¼zeli. Bir yÄ±l sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmada Avrupa gÃ¼zeli unvanÄ±nÄ± aldÄ±. Oyuncu Engin Ã‡aÄŸlar ile mutlu bir evliliÄŸi vardÄ±. Fakat bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda Ã‡aÄŸlar bir trafik kazasÄ± sonucu hayata veda etti.

Â

1951 yÄ±lÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye gÃ¼zeli GÃ¼nseli BaÅŸar, aynÄ± zamanda Avrupa GÃ¼zeli unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan ilk TÃ¼rk kÄ±zÄ±. BaÅŸar, 1952'de Ä°talya'nÄ±n Napoli kentinde dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmada birinci oldu. GÃ¼nseli BaÅŸar, 2013 yÄ±lÄ±nda hayata veda etti. Ama TÃ¼rkiye'nin popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r tarihine adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±.

Â

SOYADINI SÄ°NEMA VE TV DÃœNYASINDA ÃœNLÃœ OYUNCU YAÅžATIYOR

Keriman Halis Ece, 31 Temmuz 1932'de BelÃ§ika'nÄ±n Spa kentinde yapÄ±lan ve yirmi sekiz Ã¼lkenin temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmada dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ildi.

TÃ¼rkiye'nin ilk taÃ§lÄ± gÃ¼zellerinden olan Ece, 28 Ocak 2012'de 91 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti. Ece'nin kardeÅŸinin torunu olan Kenan Ece ise sinema ve TV dÃ¼nyasÄ±nda onun soyadÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Â

TÃœRKÄ°YE'NÄ°N Ä°LK TAÃ‡LI GÃœZELÄ°

TÃ¼rkiye'de yapÄ±lan ilk gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n birincisi ise Feriha Tevfik oldu. 4 Åžubat 1929 gÃ¼nÃ¼ Cumhuriyet Gazetesi'nde yayÄ±nlanan ilanda ÅŸÃ¶yle deniliyordu: "BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada gÃ¼zel kadÄ±nlar seÃ§ilir ve memleketlerinin gÃ¼zellik kraliÃ§esi intihap edilirken, bizim bÃ¶yle bir kraliÃ§emiz niÃ§in olmasÄ±n? TÃ¼rkiye'nin en gÃ¼zel kadÄ±nÄ± acaba kimdir?"

Bu sorunun cevabÄ± kÄ±sa sÃ¼re sonra belirlendi: Feriha Tevfik ilk TÃ¼rkiye GÃ¼zeli olarak adÄ±nÄ± tarihe yazdÄ±rdÄ±.

YarÄ±ÅŸmanÄ±n ilk elemesi halk tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. BirkaÃ§ ay sÃ¼ren tanÄ±tÄ±mlar sonucunda gazetede yayÄ±nlanan resimler Ã¼zerinden oy kullanan halk, jÃ¼ri iÃ§in 48 yarÄ±ÅŸmacÄ±yÄ± seÃ§ti. 2 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan yarÄ±ÅŸmada jÃ¼ri, daha Ã¶nceki halk oylamasÄ±nda 11'inci olan Feriha Tevfik TÃ¼rkiye'nin en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ildi.

Â