Nursel Ergin eleştirilere isyan etti: Kiramı siz mi ödeyeceksiniz?

Bir süredir ekranlardan uzak olan Nursel Ergin, meme kanserine yakalandığını duyurmuş ve tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı.

Zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlatmaya çalışan ünlü sunucu yakında ekrana döneceğinin müjdesini vermişti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Nursel Ergin'i yeni başlayacak programı öncesi reklam yapmakla suçladı.

Gelen kötü mesajlar ünlü sunucuyu çileden çıkardı. 'Ben güçlü bir kadınım' diyen Ergin, şu ifadeleri kullandı;

'EN ÇOK KALBİME GÜVENİRİM'

'Sözüm meclisten dışarı. Hayat ne güzel öğretiyor anlayana. Teklif susmuyor istesem her gün bir program da ya da mecra da olurum. Benim yolum bir tane, en çok kalbime güvenirim. Hep iyiliği seçerim hayatımda kendimden daha çok başkalarının mutluluğunu düşünür hep empati kurarım.

Ben 1 yıldır istesem her bir günümü paylaşır konuştururdum kendimi. Ben ekran yüzüyüm. Mesaj kutum acı çeken, çaresiz hisseden, benden motivasyon isteyen hastalardan gelen yardım çığlıklarıyla dolu. Benim misyonum bu beğenseniz de yapamadığınız için kıskansanız da ben güçlü bir kadınım.

Ben çalışmayayım mı, siz mi ödeyeceksiniz kira mı, çocuğuma siz mi bakacaksınız? Ekrana geri döndüğüm ve tedavim devam ettiği için paylaşmak zorunda kaldım.

Hayatım boyunca her zaman örnek olmak motive etmek istedim herkesi! Gelen ‘teşekkür’ mesajlarını mı paylaşayım. Yolda birinin düştüğünü görse kafasını çeviren kuş beyinliler yüreksizler!

Bu yaşadığım süreç devam ediyor geri zekâlılar! Beddua edenler kötü konuşanlar ne düşünüyorsanız kalbinizle nafakalının. Yine anlamayacağınızı biliyorum ama yazıyorum işte. Gerçek bilgi paylaşmayan bir insanın hastalığını bile kötü niyetle paylaşanlar sözüm en çok size anladınız siz beni... Ne düşünüyorsanız Allah size 10 katını versin’

'BU ANI ASLA UNUTMAYACAĞIM'

Meme kanserine yakalandığını açıklayan Nursel Ergin saçının kesildiği anları, “Bu anı asla unutmayacağım” mesajıyla paylaştı.

44 yaşındaki Nursel Ergin hastalığa dair merak edilenleri sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında açıklamıştı:

SONUCU BEKLEMEK ÇOK KÖTÜ BİR HİS

Ben doktora gittim. Muayenede hemen anlaşıldı. Biyopsi yapılmaya karar verildi. Çok acıtan ağrılı bir işlem, aslında o sonucu beklemek çok kötü bir his… Çok güzel sonuçlarla karşılaşmadım. Rahimden sonra yaşadığım ikinci şok mememdekiydi. Aslında ilk duyduğumda ‘tedaviye ihtiyacım olmayabilir’ diye konuşulmuştu ama sonra gerçeklerle yüzleştim; ‘6 seans kemoterapi’ denildi. Bana süreçle ilgili bilgiler verildi. İlk kemoterapiye girdiğimde, meditasyon müziği koydum ve şöyle düşündüm bu beni iyileştirecek bir şifa... Kemoterapi inanılmaz şeyler yapıyor vücuda, zor bir süreç bu süre kendinizi sağlam hazırlamanız gerekiyor.

KENDİNİZİ SEVMEKTEN VAZGEÇMEYİN

21 güne bir alınıyor kemoterapi 2 ve 3’üncüden sonra bedeniniz sizden çıkıyor, iyi beslenin kendinizi sevmekten vazgeçmeyin. Psikolojik olarak çok yıprandığınız bir dönem olduğu için herkes size fazla geliyor. Kendimi tamamen eve kapattığım bir süreç oldu. Sosyal medyamı da bu yüzden kapattım. Ben de bir insanım, ben de bir kadınım. Hayatı boyunca her şey için savaş vermiş bir kadınım. Kim ne söylerse söylesin umurumda değil. Ne olması gerekiyorsa öyle olması gerekiyor aynı şekilde yaşanması gerekenlerde… Evliliğimle ilgili başka türlü şeyler anılmak istedi ama hayat kaygıları yaşadıklarımız boşanmamıza neden oldu. Yine bu süreçte de Murat çok yanımdaydı, ben içsel olarak bazı şeyleri kabul edemedim. Aynı şekilde, kızıma köpeğime tahammül edemediğim durumlar da oldu. İlk doğru yaptığım şey işimi bırakmak oldu.

ŞU AN 42 KİLOYUM

Ben ‘bundan ne öğrenmeliyim’ diye düşündüm. Saçlar gidiyor, güzelliğiniz gidiyor. Şu an 42 kiloyum. Kendinize bebekler gibi bakmanız gereken bir dönem. Kimin ne dediğini boş verin. Enerjinizi kim düşürüyorsa, onlardan uzaklaşmanız gereken bir dönem bu dönem. O kadar uykusuz zor gecelerim oldu ki… O gecelerin içinden yeniden doğarak çıktım. Unuttuğum, çocukluğum her şey ile yüzleştim. Bütün bu duygular bende bir birikmişlik yaratmış, sonra için için kendimi yiyip bitirip bu hastalıklara yakalandım. İlk defa vazgeçtiğim bir dönem yaşadım, herkesten her şeyden nefret ettim. Kendimden bile ama sonra beni ayağa kaldıran çocukluk fotoğraflarım oldu. Çocukluk fotoğraflarım benim ayağa kalkmamı sağladı. Asıl yalnız, çaresiz olan bu çocuktu. O çocuğa sahip çıkmam gerektiğini düşündüm. Çok küçük yaşta anne oldum ben. Daha 18 yaşımdaydım, ‘nasıl iyi anne olurum’ hep bunu gözlemledim, etrafımdaki iyi anneleri taklit ettim.

KENDİMİ BİR BEBEK GİBİ GÖRDÜM

Bir tek sağlığımla ilgili sınanmamıştım… Şükürler olsun Allah’a beni hep doğruya, güzele yönlendiriyor. Saçımı ilk kazıdığımda hiç kimseye göstermedim, utandım ama sonra yeniden doğuyormuşum gibi kabullendim. Kendimi bir bebek gibi gördüm ve o çocuğun annesi bendim. İlk başlarda birilerini suçladım bunu yapmak en kolayı, zor olanı seçin ve kendinizi sorgulayın. Üç yıl boyunca her gün işe giderken ağlıyordum ben aynı zamanda evliliğim çatırdadı. O kadar gözüm hiçbir şey görmüyordum ki herkesle ilişkim bozuldu. Sadece köpeğimin iyi geldiğini düşündüm, Allah’a sığındım. Bu sizin başınıza gelen bir şey bunu kimse anlayamaz. Lütfen umutsuzluğa kapılmayın. Öyle günler olacak ki her şeyden vazgeçeceksiniz ama bunlar geçici… Hayat motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Kendimle hayatımda bir kez daha gurur duydum.

GÜZEL GÜNLER GELECEK

Sevgili kadınlar, ya da erkekler hayat bir tane ve her koyun kendi bacağından asılıyor. Bu hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini kendimiz seçiyoruz. Benim yaptığım buydu, geçen şubattan beri tedavi sürecim devam ediyor. Bir tek ben kanser olmadım milyonlarca insan bunu yaşıyor, kendi hayatınızı nasıl yaşamak istiyorsunuz, güç sizin içinizde sadece bunu anlatmak istiyorum. En küçük yaşımdan şu anki halime kadar Allah’a sığındım. Ünlü olmam bir şeyleri değiştirmiyor, sadece değişen hayat bana ne anlatıyor, benim birilerine ulaşmam gerekiyor. Böyle büyüyen, ya da kanser olan insanlara ulaşmam gerekiyor. Çok üzüldüm çok ağladım ama bu bir süreç güzel günler de gelecek, her şey geçecek. Ben her şey için hazırım, ölmeye de hazırım. Ben bu dünyaya ölmeye geldim, hayat geçip gidiyor bakın mezarlara… Etrafıma her zaman gülücük saçmaya, güzel duygular yaşatmaya dikkat ediyorum. Benim kalbim kime geçiyorsa alsın güle güle kullansın geçmiyorsa da o onun sorunu. Hayatı, insanları çok seviyorum, umarım dünyada iyilik, güzellik kazanır. Çok fazla kendinize dert etmeyin bazı şeyleri. Bu mücadeleyi verenler elimden geldiğince yanınızdayım. Merak etmeyin, saçlar da kirpikler de çıkıyor, hayat enerjiniz de geri geliyor. Hayat çok güzel siz kıymetini bilirseniz eğer.