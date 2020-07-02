Nuri Alço’nun eşi Burcu Sezginoğlu kimdir, kaç yaşında?

Burcu Sezginoğlu kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Nuri Alço bir süredir sevgili olduğu Burcu Sezginoğlu ile nikah masasına oturdu. Yaklaşık bir yıl önce evlenme teklifi ettiği Sezginoğlu ile evlenen Nuri Alço merak edilen isimler arasında yer alıyor. İşte 36 yaşındaki Sezginoğlu ve Nuri Alço ile ilgili bilgiler…

BURCU SEZGİNOĞLU KİMDİR?

Burcu Sezginoğlu 36 yaşında. Kendisinden 33 yaş büyük olan Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu, ticaretle uğraşıyor.

NURİ ALÇO KİMDİR?

Yeşilçam'da canlandırıdğı kötü adam karakterleri ile akıllarda kalan Nuri Alço, 1951 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Sinema kariyeri boyunca yaklaşık 300'e yakın filmde irili ufaklı rollerde yer alan Nuri Alço, ilkokul ve lise eğitimini doğduğu Eskişehir'de tamamlamasının ardından vatani görevini Erzincan ve Erzurum'da yaptı. Gençliğinde, Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol ile ilgilendi.

Askerliği bittikten sonra, bir bankada kredi istihbarat servisinde şef olarak çalışan Nuri Alço, daha sonra büyük bir ilaç firmasında bölge temsilciliği görevini üstlendi. İş hayatını sürdürürken, Ses ve Hayat dergilerinin seçmelerine katılan Nuri Alço, dereceye girince işini bırakıp İstanbul'a yerleşme kararı aldı.

İstanbul'a gelince bir süre, Kelebek, Saklambaç ve Günaydın gazetelerindeki fotoromanlarda oynayan Nuri Alço, zamanla o dönemin birçok ünlü markasında mankenlik yapmaya başladı. 1977 sinema sektörüne adam atan Nuri Alço, ilk filmi olan "Ah Bu Ne Dünya"da Ünsal Emre ve Sevda Karaca ile birlikte rol aldı.

Yeşilçam'da oynadığı kötü adam karakterleri sayesinde büyük ün kazanan Nuri Alço bugüne kadar birçok film projesinde yer almıştır. Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden olan Nuri Alço günümüzde, "gazoz" ile özdeşleşmiştir.

Daha önce bir evlilik yapan Nuri Alço'nun bu evliliği 1988 yılında bitmiştir.