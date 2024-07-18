Nuri Alço: O evde 30 senedir oturuyorum

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Oyuncu, yaşanan süreci Beyaz Magazin’e anlattı:

“O evde 30 senedir oturuyorum. Kontratım vardı. Emlakçı aradı ve ‘Evinizi kiraya vereceğiz çünkü satıldı’ dedi. Kira konusunda yeni ev sahibi ile anlaştık ve 3 bin 500 TL’lik kirayı 10 bin TL’ye çıkardık. ‘Gönderin kontratı bankaya kirayı yatırayım’ dedim göndermediler. Sonra da beni mahkemeye verdiler. Bu saatten sonra orada oturacak bir durumum yok. Fakat anlaşmak için de avukata verdik.”

Nuri Alço, “Neden bir ev sahibi olmadınız?” sorusuna şu yanıt verdi:

“O zamanın şartlarında para kazanmıyorduk. Hatalarımız da oldu. Fakat şimdi bir bölüm dizide oynayıp yalı dairesi alabiliyorlar.”