Nuri Alço hastaneye kaldırıldı! Eşi Burcu Alço bir an olsun yalnız bırakmıyor

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Yeşilçam’da canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Nuri Alço’dan hayranlarını üzen haber geldi. Havaların soğumasıyla birlikte rahatsızlanan usta oyuncunun bronşlarının dolduğu ve doktorların kontrolünde tedavi gördüğü öğrenildi.

Hastaneden paylaşım yaptı

Sağlık durumu merak konusu olan Nuri Alço, hastanede tedavi gördüğü sırada sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Alço’nun hastane odasından yaptığı paylaşım kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

Usta oyuncunun paylaşımını gören sevenleri, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları gönderdi. Alço’nun tedavisinin doktorların gözetiminde sürdüğü öğrenildi.

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Eşi Burcu Alço yalnız bırakmıyor

Nuri Alço’nun bu süreçte en büyük destekçisi ise eşi Burcu Alço oldu. Burcu Alço’nun hastane sürecinde eşinin yanından ayrılmadığı ve tedavisi boyunca kendisine destek olduğu belirtildi.