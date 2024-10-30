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Nuri Alço ameliyattan çıktı! Eşi son durumunu açıkladı...

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#Nuri Alço#Ameliyat#Burcu Alço
Nuri Alço ameliyattan çıktı Eşi son durumunu açıkladı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 15:13

Bağırsakları yapışan Yeşilçam'ın ünlü aktörü Nuri Alço riskli bir ameliyat oldu. Burcu Alço eşinin son sağlık durumunu açıkladı.

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6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürülmüş, yapılan ilk kontrolde ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.

Eskişehir'deki tedavi sürecinde kalbinde de sorun olduğu tespit edilen 73 yaşındaki  Alço'ya Ankara'da kalp pili takılmıştı.

Son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Alço, karın bölgesindeki ağrılardan duyduğu şikâyet üzerine hastaneye gitti.

Yapılan kontrolde Alço'nun bağırsak yapışması rahatsızlığı tespit edildi, ameliyata alındı.

Nuri Alço ameliyattan çıktı Eşi son durumunu açıkladı...

'ÇOK ZOR BİR SÜREÇ'

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, ameliyatın sona erdiğini duyurdu. Burcu Alço eşinin son sağlık durumunu şu sözlerle açıkladı; "Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi.. Çok zorlu bir süreçti çok... Şu an yoğun bakımda, kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı... Rabbim bizlere bağışladı..."

 

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#Nuri Alço#Ameliyat#Burcu Alço

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