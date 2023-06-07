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Nurhan Damcıoğlu'nun son isteğini kardeşi anlattı

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#Nurhan Damcıoğlu#Kantocu#Cenaze
Nurhan Damcıoğlunun son isteğini kardeşi anlattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 10:42

Türk kantocu ses sanatçısı; tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti. Nurhan Damcıoğlu’nun kardeşi Perihan Damcıoğlu, “Son bir konser yapmak gibi hayali vardı. İçinde ukde kaldı” diye konuştu.

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TÜRK kantocu ses sanatçısı; tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu hayata veda etti. Bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören sanatçı, yaşamını sürdürdüğü İzmir’de önceki gün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. Acı haberin ardından konuşan Nurhan Damcıoğlu’nun kardeşi Perihan Damcıoğlu, “Hep güzel anılmak istiyordu. Son bir konser yapmak gibi hayali vardı. Onu tamamlayamadı. İçinde ukde kaldı” dedi.

KANTO KRALİÇESİ

Nurhan Damcıoğlu, 1941’de Ankara’da doğdu. 1965 yılında İstanbul’a geldi. Birçok tiyatro topluluğuyla çalıştı. Kantoyu ilk olarak Toto Karaca’dan dinledi. 1969’da ilk kez kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi.
Maksim Gazinosu’nda sahneye çıkan Nurhan Damcıoğlu, burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. 

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Hayatımızı güzelleştirdi

Erol Evgin: Birlikte birçok sahneyi paylaşmış, bir de Avrupa turnesi yapmıştık. TRT’de yayınlanan Erol Evgin Show isimli programıma konuk olmuş, 1000 volt sahne enerjisiyle kantonlarını seslendirmişti. Mekânı cennet olsun...

Işıl Yücesoy: Gerçek sanatçılarımızdan birini daha kaybettik ne yazık ki... Allah rahmet eylesin...

Filiz Akın: O sadece kantoların kraliçesi değil ayrıca tiyatro ve sinema oyuncusu, ses sanatçısıydı. Yılbaşı akşamları bile onsuz olmazdı. Güle güle kantoların kraliçesi.

Ebru Gündeş: Çocukluğumuzun en kıymetlilerinden bir ismi daha kaybetmişiz. Bence tanıyan herkes onu asla unutmayacak.

Lale Belkıs: Nurhan’la çok oyunlarımız oldu. Çok anılarımız var. Işıklar içinde uyu can arkadaşım...

Nurhan Damcıoğlunun son isteğini kardeşi anlattı


Armağan Çağlayan: Çocukluğumda televizyona çıktığında gözlerimi alamazdım. Hayatımızdan bir yıldız daha kaydı.

Suna Yıldızoğlu: Tatlı ve yetenekli, enerji dolu bir kadın, bir ekoldü. Sevgili Nurhan Damcıoğlu hep kalbimde yaşayacak.

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Cem Davran: Nur içinde yatsın. Hayatımızı güzelleştirdi hep, mekânı cennet olsun.

Cenazesi bugün toprağa verilecek

Nurhan Damcıoğlu için bugün 14.30’da İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi’nde veda töreni yapılacak. Törenin ardından sanatçı, İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Doğançay Mezarlığı’na defnedilecek.

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#Nurhan Damcıoğlu#Kantocu#Cenaze

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