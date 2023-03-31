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Nurgül Yeşilçay yeni imajı ile büyülüyor

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#Nurgül Yeşilçay#Veda Mektubu#Kanal D
Nurgül Yeşilçay yeni imajı ile büyülüyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 11:23

Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği dizisi Veda Mektubu farklı hikayesi, başarılı oyunculukları ile olduğu kadar görkemli kıyafetleri ve stylingi ile de beğeni topluyor.

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Veda Mektubu’nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay’ın dizinin pazartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümündeki stili ve kıyafetleri bir kez daha dikkatleri üzerine çekecek.

Nurgül Yeşilçay yeni imajı ile büyülüyor

Rolü için kilo veren spor ve yoga yapan güzel oyuncu canlandırdığı karakter kadar giydiği kıyafetlerle de beğeni topluyor. İddialı kostümler ve aksesuarlar için farklı tasarımcılarla çalışılırken renk seçimleri ilse Alanur'un burcu Akrep’e göre yapılıyor.

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Nurgül Yeşilçay yeni imajı ile büyülüyor

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

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Nurgül Yeşilçay yeni imajı ile büyülüyor

Veda Mektubu heyecan dolu yeni bölümü ile 3 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Nurgül Yeşilçay#Veda Mektubu#Kanal D

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