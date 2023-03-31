Nurgül Yeşilçay yeni imajı ile büyülüyor

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Veda Mektubu’nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay’ın dizinin pazartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümündeki stili ve kıyafetleri bir kez daha dikkatleri üzerine çekecek.

Rolü için kilo veren spor ve yoga yapan güzel oyuncu canlandırdığı karakter kadar giydiği kıyafetlerle de beğeni topluyor. İddialı kostümler ve aksesuarlar için farklı tasarımcılarla çalışılırken renk seçimleri ilse Alanur'un burcu Akrep’e göre yapılıyor.

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Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

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Veda Mektubu heyecan dolu yeni bölümü ile 3 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…