Nurgül Yeşilçay Veda Mektubu’nda mutfağa girdi... Eline oklava alan Yeşilçay acaba ne pişirdi?

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Seher’in Aslı'ya attığı tokadı öğrenen Alanur, bir intikam planı uygulamaya koyuyor. Herkesin Hatice için hastanede olmasını fırsat bilen Alanur, Seher'in mutfağını ele geçiriyor. Eline un ve oklava alan Alanur, mutfakta da ne kadar başarılı olduğunu kendini izleyen şaşkın gözlere rağmen kanıtlıyor. Eve gelen Seher ve Ziya bu sürpriz karşısında şoka uğruyor.

Akşam yemeğine kendi imzasını atan Alanur'un Seher’e uyarısı da sert oluyor. "Bu fragmandı, eğer kızıma bir daha dokunursan şovu birlikte çekeriz.” dediği o sahneler seyri yüksek bir bölümün sinyalini veriyor.

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Aslı ve Mehmet aşkı yine anneleri nedeniyle yeni bir sınavla karşı karşıya gelirken yeni bölümde yaşanacaklar ise şimdiden merak uyandırıyor.

Veda Mektubu’nun kamera arkası anları ise oldukça eğlenceli geçiyor. Mutfağa girmeyi seven ama pek vakit bulamayan Yeşilçay, hamur yoğurmanın kendisinde terapi etkisi yaptığını ve börekte iddialı olduğunun altını çizdi.

Veda Mektubu heyecan dolu yeni bölümüyle 10 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…