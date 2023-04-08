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Nurgül Yeşilçay Veda Mektubu’nda mutfağa girdi... Eline oklava alan Yeşilçay acaba ne pişirdi?

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#Veda Mektubu#Nurgül Yeşilçay#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 10:05

Kanal D’nin, yapımını Most Production yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği dizisi Veda Mektubu’nun, 10 Nisan Pazartesi akşamı ekrana yeni bölümüne Alanur'un intikam hamlesi damga vuracak.

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Seher’in Aslı'ya attığı tokadı öğrenen Alanur, bir intikam planı uygulamaya koyuyor. Herkesin Hatice için hastanede olmasını fırsat bilen Alanur, Seher'in mutfağını ele geçiriyor. Eline un ve oklava alan Alanur, mutfakta da ne kadar başarılı olduğunu kendini izleyen şaşkın gözlere rağmen kanıtlıyor. Eve gelen Seher ve Ziya bu sürpriz karşısında şoka uğruyor.

Nurgül Yeşilçay Veda Mektubu’nda mutfağa girdi... Eline oklava alan Yeşilçay acaba ne pişirdi

Akşam yemeğine kendi imzasını atan Alanur'un Seher’e uyarısı da sert oluyor. "Bu fragmandı, eğer kızıma bir daha dokunursan şovu birlikte çekeriz.” dediği o sahneler seyri yüksek bir bölümün sinyalini veriyor.

Nurgül Yeşilçay Veda Mektubu’nda mutfağa girdi... Eline oklava alan Yeşilçay acaba ne pişirdi

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Aslı ve Mehmet aşkı yine anneleri nedeniyle yeni bir sınavla karşı karşıya gelirken yeni bölümde yaşanacaklar ise şimdiden merak uyandırıyor.

Nurgül Yeşilçay Veda Mektubu’nda mutfağa girdi... Eline oklava alan Yeşilçay acaba ne pişirdi

Veda Mektubu’nun kamera arkası anları ise oldukça eğlenceli geçiyor. Mutfağa girmeyi seven ama pek vakit bulamayan Yeşilçay, hamur yoğurmanın kendisinde terapi etkisi yaptığını ve börekte iddialı olduğunun altını çizdi.

Nurgül Yeşilçay Veda Mektubu’nda mutfağa girdi... Eline oklava alan Yeşilçay acaba ne pişirdi

Veda Mektubu heyecan dolu yeni bölümüyle 10 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

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#Veda Mektubu#Nurgül Yeşilçay#Kanal D

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