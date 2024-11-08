Nurgül Yeşilçay: Sosyal medya kusur seviyor

Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 10:49
Nurgül Yeşilçay, Brand Week kapsamında ‘Class of 2024’e konuşmacı olarak katıldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu, “Sosyal medya kusur seviyor. Herkes çok güzel. İki estetik yaptır, filtrele kendini zaten güzelsin. Kusur istiyoruz kusur” diye konuştu.
İŞ dünyası, marka ve yaratıcı endüstri profesyonellerini buluşturan Brand Week İstan bul, Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Nurgül Yeşilçay da Brand Week kapsamında Creators Academy’de gerçekleşen Class of 2024’e konuşmacı olarak katıldı. Son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve Z kuşağının da artık yakından takip ettiği oyuncu, sosyal medyada doğru iletişim yollarını gençlere anlattı.
EN İYİ KOMEDİ DRAMDAN ÇIKAR
Yeşilçay sosyal medyada komedinin gücüne dikkat çekti: “En iyi komedi dramdan çıkar. Dertlerinizi başlık başlık yazın. Benim derdim bu; ‘25 yaşındayım, iş bulamadım, evlenecek adam bulamadım’ diye. Dertlerinizi yazın. Bu sefer kişisel bir şey çıkacak içinizden. O dertlerden çok kolay komedi çıkaracaksınız sonrasında. Ama bu bireysel bir şey olacak, sizinle ilgili bir dert olacak. İşte bu ‘aynı ben’ hissini yaratabileceksiniz.”
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan ve eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Yusuf Dikeç’le ilgili yaptığı videosunun 25 milyon izlendiğini anlatan oyuncu “Sosyal medya kusur seviyor. Herkes çok güzel. Güzel olmakta bir şey yok ki. İki estetik yaptır, filtrele kendini zaten güzelsin. Güzel olmak, kusursuz olmak şu anda dünyada yapılabilecek en kolay şey. Kusur istiyoruz kusur. Biraz burnumuz falan eğri olsun yani” sözleriyle sosyal medyada güzellik kaygısı taşıyanları da uyardı.GENÇLER SOSYAL MEDYAYI DÜZELTİNNurgül Yeşilçay
konuşmasının finalinde gençlere şu sözlerle seslendi: “Eski kafalılar sizi aşağı çekmeye çalışacaklar. Asla kulak asmayın çünkü Türkiye sosyal medyayı, nüfus oranına göre en iyi kullanan ülke. Bunu kanınızın son damlasına kadar yapın. Sosyal medyayı düzeltme görevini sizlere veriyorum.”