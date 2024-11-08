Nurgül Yeşilçay: Sosyal medya kusur seviyor

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İŞ dünyası, marka ve yaratıcı endüstri profesyonellerini buluşturan Brand Week İstan bul, Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Nurgül Yeşilçay da Brand Week kapsamında Creators Academy’de gerçekleşen Class of 2024’e konuşmacı olarak katıldı. Son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve Z kuşağının da artık yakından takip ettiği oyuncu, sosyal medyada doğru iletişim yollarını gençlere anlattı.



EN İYİ KOMEDİ DRAMDAN ÇIKAR



Yeşilçay sosyal medyada komedinin gücüne dikkat çekti: “En iyi komedi dramdan çıkar. Dertlerinizi başlık başlık yazın. Benim derdim bu; ‘25 yaşındayım, iş bulamadım, evlenecek adam bulamadım’ diye. Dertlerinizi yazın. Bu sefer kişisel bir şey çıkacak içinizden. O dertlerden çok kolay komedi çıkaracaksınız sonrasında. Ama bu bireysel bir şey olacak, sizinle ilgili bir dert olacak. İşte bu ‘aynı ben’ hissini yaratabileceksiniz.”

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