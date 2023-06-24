Nurgül Yeşilçay: Düğün zor, evlenmeye üşeniyorum

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Veda Mektubu”nda Alanur karakterine hayat veren Yeşilçay, “Alanur’un çok dar giyinmesi ve uzun topuklu ayakkabıları beni çok zorluyor. Onun haricinde her şey gayet güzel. Alanur fenomen oldu. Ben de karakterine hastayım. Alanur’u oynamaktan keyif alıyorum. Sezonumuz da çok iyi geçti” dedi.

ALIŞTIK BÖYLE YAŞAMAYA

Uzun süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, “Evlilikhazırlıkları nasıl gidiyor?” sorusuna şu yanıtı verdi:



“Düğünü mutlaka yapmak istiyoruz ama hazırlıklarına üşeniyoruz. Üşenme aşamasını geçemedik. Bence çok zor bir şey. Evlenmeye de üşeniyorum. Olmayacak galiba bu iş. Alıştık böyle yaşamaya.”

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