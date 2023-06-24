×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Nurgül Yeşilçay: Düğün zor, evlenmeye üşeniyorum

Güncelleme Tarihi:

#Nurgül Yeşilçay#Necati Kocabay#Veda Mektubu
Nurgül Yeşilçay: Düğün zor, evlenmeye üşeniyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 08:49

NURGÜL Yeşilçay ve Azra Akın önceki akşam Rumeli Hisarı’ndaki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.

Haberin Devamı

Kanal D’nin sevilen dizisi “Veda Mektubu”nda Alanur karakterine hayat veren Yeşilçay, “Alanur’un çok dar giyinmesi ve uzun topuklu ayakkabıları beni çok zorluyor. Onun haricinde her şey gayet güzel. Alanur fenomen oldu. Ben de karakterine hastayım. Alanur’u oynamaktan keyif alıyorum. Sezonumuz da çok iyi geçti” dedi.

Nurgül Yeşilçay: Düğün zor, evlenmeye üşeniyorum

ALIŞTIK BÖYLE YAŞAMAYA

Uzun süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, “Evlilikhazırlıkları nasıl gidiyor?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Düğünü mutlaka yapmak istiyoruz ama hazırlıklarına üşeniyoruz. Üşenme aşamasını geçemedik. Bence çok zor bir şey. Evlenmeye de üşeniyorum. Olmayacak galiba bu iş. Alıştık böyle yaşamaya.”

Haberin Devamı

Nurgül Yeşilçay: Düğün zor, evlenmeye üşeniyorum

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nurgül Yeşilçay#Necati Kocabay#Veda Mektubu

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın ajanı olduğu iddia edilmişti... Beyaz balina Hvaldimir 4 yıldır yaşadığı yeri aniden terk etti Karşı karşıya olduğu hayati tehlike gerçek

'Rusya'nın ajanı' olduğu iddia edilmişti... Beyaz balina Hvaldimir 4 yıldır yaşadığı yeri aniden terk etti 'Karşı karşıya olduğu hayati tehlike gerçek'

#Hvaldimir
Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi 30 dakika yeterli

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi? '30 dakika yeterli'

#Sağlık
10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında Peki nasıl korunacağız

10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında! Peki nasıl korunacağız?

#Kızamık Salgını