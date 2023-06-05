Nurgül Yeşilçay canlandırdığı karakteri anlattı: Alanur çok havalı bir kadın

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5 mağazaya giren ancak aradığı modeli bulamayan Yeşilçay, ‘Alanur’ karakterinin havalı bir kadın olduğunu anlatıp “Ayakkabı almaya çıktık. Alanur çok dar ve çok topuklu giyiyor, o yüzden benim gördüğünüz gibi böyle bol ve düz ayakkabı takıntım olduğu için orada zorlanıyorum” dedi.

16 kilo verdiğini açıklayan Yeşilçay, nasıl zayıfladığının sırrını ise şu sözlerle anlattı: “Bildiğiniz aç kaldım. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok.”