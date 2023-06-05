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Nurgül Yeşilçay canlandırdığı karakteri anlattı: Alanur çok havalı bir kadın

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#Nurgül Yeşilçay#Alanur#Veda Mektubu
Nurgül Yeşilçay canlandırdığı karakteri anlattı: Alanur çok havalı bir kadın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:48

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Veda Mektubu”nda ‘Alanur’ karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay, dizide kullanacağı topuklu ayakkabı bulabilmek için Nişantaşı’nın altını üstüne getirdi.

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5 mağazaya giren ancak aradığı modeli bulamayan Yeşilçay, ‘Alanur’ karakterinin havalı bir kadın olduğunu anlatıp “Ayakkabı almaya çıktık. Alanur çok dar ve çok topuklu giyiyor, o yüzden benim gördüğünüz gibi böyle bol ve düz ayakkabı takıntım olduğu için orada zorlanıyorum” dedi.

16 kilo verdiğini açıklayan Yeşilçay, nasıl zayıfladığının sırrını ise şu sözlerle anlattı: “Bildiğiniz aç kaldım. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok.”

Nurgül Yeşilçay canlandırdığı karakteri anlattı: Alanur çok havalı bir kadın

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#Nurgül Yeşilçay#Alanur#Veda Mektubu

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