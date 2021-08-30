Nurgül Karamert kimdir? Paylaş Benimle’ye konuk oldu

Nurgül Karamert ev hanımı, eşi Osman Karamert demir doğramacıydı, sanayide çalışıyordu. 6.5 yaşındaki kızları Gözde, bir ay sonra ilkokula başlayacaktı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, on binlerce insanın yaralandığı, evsiz, ailesiz kaldığı Marmara depreminin yaşandığı o geceye kadar çok da mutluydular.

17 Ağustos gecesi saat 3.02’de deprem olduğunda Karamert çifti tam Gözde’nin odasının kapısının önüne varmıştı ki, Gölcük Adnan Menderes Bulvarı’ndaki evleri hızla yıkıldı. Nurgül Karamert 12, eşi 13 saat enkaz altında kaldılar. Kurtarılmayı beklerken Gözde’nin öldüğünü düşünüyordu annesi. Bir yandan da bağırıyor, yardım istiyordu. Yan binada yaşayan ve o gece çalıştığı için dışarıda olan bir komşuları deprem sonrası evine vardığında eşi ve üç çocuğunun vefat ettiğini gördü. İki binanın enkazı birbirine karışmıştı... Nurgül Karamert’in sesini duydu, hayatta olduklarını fark ettiği Karamert çiftini enkazdan çıkarmaya yöneldi. Ama Gözde enkazda yoktu. Nurgül Hanım 15 gün sonra hastaneden taburcu edildiğinde kızlarından hâlâ bir haber yoktu. Gözde kayıptı.



Karamert 99 Eylül’de depremde ölen ve kimsesiz mezarlığına gömülenlerin (kimliği tespit edilemeyenler) resimlerine de baktı, 2002 ve 2018’de açılan mezarlara da... Geçen sene, bu 22 senede yaşadıklarını kaleme aldı. Gözde bulunursa annesinin onun için nasıl uğraştığını okusun diye... “Gözde’nin peşini hiç bırakmadım. Bir kere bile başımı yastığa huzurla koyamadım” diyen Karamert, 2001’de ikinci kızı Ayşenaz’a hamileyken Gölcük’teki 17 Ağustos Mezarlığı’na bir fidan dikmiş, dikerken de “Gözde yaşıyorsa bu fidan yeşersin, ölmüşse kurusun, tutmasın” demişti içinden. O fidan kocaman bir çam ağacı oldu.

52 yaşındaki Karamert’in anıları, şubat ayında ‘Sesimi Duyan Var mı?’ (Dorlion Yayınları) adıyla kitap olarak yayımlandı.

Kızının hala hayatta olduğuna inanan acılı Annenin yaklaşık 22 yıllık umutlu bekleyişi devam ediyor.

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