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Nurgül Beyhan'a ne oldu, nasıl öldü? Nurgül Beyhan cinayetinin detayları

#Nurgül Beyhan#Nurgül Beyhan Nasıl Öldü#Müge Anlı
Nurgül Beyhana ne oldu, nasıl öldü Nurgül Beyhan cinayetinin detayları

4 çocuk annesi Nurgül Beyhan cinayete kurban gitti. Katili henüz bulunamayan Nurgül Beyhan’ın aile içi kavga nedeniyle öldürüldüğü düşünülüyor. Nurgül Beyhan’ın Fransa’dan dönen oğlu geçtiğimiz yıl amcasını öldürdüğü gerekçesiyle cezaevine girmişti. Peki, Nurgül Beyhan'a ne oldu, nasıl öldü?

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İstanbul - Kirazlı'da yaşayan 44 yaşındaki Nurgül BEYHAN'ın oğlu, 1 Ağustos 2020'de annesi Nurgül Beyhan'a ateş eden amcasını öldürdü. Yeğeni tarafından sokak ortasında 7 kurşunla öldürülen Cihan Beyhan'ın ardından ailede bir cinayet daha yaşandı. Oğlu cezaevinde olan Nurgül Beyhan öldürülmüş olarak bulundu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 1 Ağustos 2020 tarihinde Bağcılar'da gerçekleşti. İddiaya göre, Yusuf Beyhan kendisini Fransa'da çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle daha öncede tartıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmeye gitti. Yusuf Beyhan amcasını görür görmez silahıyla arkasından ateş etti. Daha sonra olay yerine gelen küçük amcası Cihan Beyhan ile de tartışmaya başlayan Yusuf Beyhan, amcasını ilk olarak ayağından vurdu daha sonra yanına giderek peş peşe tetiğe bastı. Cihan Beyhan olay yerinde hayatını kaybederken, kavgada Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan da yaralandı.

Olaydan yaralı kurtulan Nurgül Beyhan, 5 ay sonra cinayete kurban gitti. Nurgül Beyhan evinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Otopside Nurgül Beyhan'ın elle boğulduğu belirlendi. 

 

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