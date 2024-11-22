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Nur Sürer: Yoksulduk ama neşeliydik

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#Nur Sürer#Ahmet Mümtaz Taylan#Empati
Nur Sürer: Yoksulduk ama neşeliydik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 11:52

Nur Sürer, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Empati” programına konuk oldu.

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Usta oyuncu, yoksul bir aileden geldiğini söyledi: “Yoksulduk ama daha neşeliydik. Muzun tadını bilmeyen biriydim ben. İlkokulu Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocukların gittiği bir okulda okudum. Yoksulluğun izi kalıyor, geçmiyor. Annem çalışan bir kadındı, babam çalışmazdı. Babam, ilkokula başladığım sene hayatımızdan çıktı. 4 kardeş ve annemle kaldık. Annemin okuma yazması yoktu ama bizi büyüttü. Cesur bir kadındı. Babasız büyüyen bir çocuk olarak ‘Keşke babam olsaydı’ diye düşünürüm hep.”

Nur Sürer: Yoksulduk ama neşeliydik

Sürer ayrıca hep çıkıntı bir çocuk olduğunu da açıkladı. Nur Sürer oyunculuğu ile ilgili de şunları söyledi: “Şanslı bir oyuncuyum. Yeşilçam’ı ucundan yakaladım. Çok iyi yönetmenlerle çalışıp çok şey öğrendim hepsinden.”

 

 

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#Nur Sürer#Ahmet Mümtaz Taylan#Empati

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